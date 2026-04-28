Obaveštenje o radnom vremenu “Komunalija” tokom predstojećih paraznika

28. april 2026. godine

JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica obaveštava korisnike usluga o radnom vremenu tokom predstojećih praznika.

Sektor Gradska čistoća – odvoz otpada – RADI 01. i 02. maja
Reciklažno dvorište – NE RADI 01. i 02. maja
Sektor Higijena grada – radi 01. i 02. maja
Sektor Gradska pijaca – NE radi 01. maja – radi 02. maja
Sektor Parking servis – NE radi 01. i 02. maja
Sektor Administarcija- NE radi 01. i 02. maja
Sektor Gradsko zelenilo- NE radi 01. i 02. maja
Sektor Zoohigijena – NE radi 01. i 02. maja
Sektor Pogrebne usluge – dežurstvo tokom praznika

categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image

categories_image

categories_image

categories_image

