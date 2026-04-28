Obaveštenje o radnom vremenu “Komunalija” tokom predstojećih paraznika

JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica obaveštava korisnike usluga o radnom vremenu tokom predstojećih praznika.

Sektor Gradska čistoća – odvoz otpada – RADI 01. i 02. maja

Reciklažno dvorište – NE RADI 01. i 02. maja

Sektor Higijena grada – radi 01. i 02. maja

Sektor Gradska pijaca – NE radi 01. maja – radi 02. maja

Sektor Parking servis – NE radi 01. i 02. maja

Sektor Administarcija- NE radi 01. i 02. maja

Sektor Gradsko zelenilo- NE radi 01. i 02. maja

Sektor Zoohigijena – NE radi 01. i 02. maja

Sektor Pogrebne usluge – dežurstvo tokom praznika

