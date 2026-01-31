Novi prevoznik krajem marta u Inđiji

Opština Inđija intenzivno radi na rešavanju problema u funkcionisanju javnog prevoza, koji je poslednjih dana značajno otežan zbog nedovoljnog broja ispravnih vozila na linijama gradskog i prigradskog saobraćaja.

Kako je istakao Dragan Ibročić, načelnik Odeljenja za privredu, saobraćaj i poljoprivredu Opštine Inđija, prema ugovoru iz 2018. godine sa Saobraćajnim preduzećem „Lasta“, opštini je za redovno funkcionisanje prevoza potrebno 11 autobusa.

-Po redu vožnje i ugovornim obavezama, neophodno je 11 vozila da bi se pokrile sve linije u gradskom i prigradskom saobraćaju. Međutim, već oko deset dana u proseku imamo svega dva do tri autobusa dnevno, što nije dovoljno da se obezbedi adekvatan prevoz putnika na teritoriji inđijske opštine, rekao je Ibročić.

On je objasnio da je većina vozila van upotrebe usled čestih kvarova, koji se, kako navodi, dodatno javljaju zbog niskih temperatura.

-Mehaničari “Laste” su svakodnevno na terenu i rade na otklanjanju kvarova, ali se, nažalost, gotovo svakog dana pojavljuju novi problemi, što onemogućava stabilno funkcionisanje saobraćaja, dodao je Ibročić.

U cilju dugoročnog rešavanja ovog problema, Skupština opštine Inđija je u međuvremenu raspisala javni poziv za uspostavljanje javno-privatnog partnerstva, na osnovu kojeg će biti izabran novi prevoznik.

-Rok za dostavljanje ponuda je 3. mart 2026. godine. Nakon toga, ukoliko ne bude žalbi na donetu odluku, očekujemo da ugovor sa novim prevoznikom bude potpisan krajem marta, naveo je Ibročić.

On je pojasnio da model javno-privatnog partnerstva podrazumeva zajedničko učešće opštine i prevoznika u organizaciji javnog prevoza, kao i podelu odgovornosti za kvalitet usluge i poštovanje reda vožnje, što bi, kako očekuju u lokalnoj samoupravi, trebalo da donese stabilniji i pouzdaniji sistem javnog prevoza za građane Inđije.

M.S.

