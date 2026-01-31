Kako prirodno oporaviti zemljište?

Spoljašnji uticaji i klimatske promene sve više oblikuju poljoprivrednu proizvodnju, zbog čega se kao važna mera ističe očuvanje plodnosti zemljišta. Jedan od efikasnih načina je primena pokrovnih useva, koji se koriste kao bioagrotehnička mera, posebno u sistemima ekološke poljoprivrede, kažu stručnjaci.

Pokrovni usevi se ne gaje u komercijalne svrhe, ali imaju značajnu ulogu u plodoredu. Njihova primena doprinosi očuvanju vlage u zemljištu, smanjenju erozije i boljem korišćenju hranljivih materija. U uslovima klimatskih promena, rasta troškova energije i ograničenih resursa azota, oni predstavljaju održivo rešenje za stabilniju proizvodnju.

Zemljište je važno što duže držati pokrivenim usevima, naročito van glavne sezone, kada se zasejavaju pokrovni usevi ili usevi za zelenišno đubrenje. Ova praksa doprinosi smanjenju upotrebe azota, pesticida i mehanizacije, uz mogućnost povećanja prinosa i profita.

Pored ekonomskih efekata, pokrovni usevi unapređuju zdravlje zemljišta, štite kvalitet vode i doprinose očuvanju biološke raznovrsnosti, čime značajno povećavaju održivost poljoprivrednih proizvodnih sistema, poručuju agronomi.

