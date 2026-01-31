  • ponedeljak, 2. februar 2026.
Kako prirodno oporaviti zemljište?
Vesti | Poljoprivreda
0 Komentara

Kako prirodno oporaviti zemljište?

31. januar 2026. godine

Spoljašnji uticaji i klimatske promene sve više oblikuju poljoprivrednu proizvodnju, zbog čega se kao važna mera ističe očuvanje plodnosti zemljišta. Jedan od efikasnih načina je primena pokrovnih useva, koji se koriste kao bioagrotehnička mera, posebno u sistemima ekološke poljoprivrede, kažu stručnjaci.

Pokrovni usevi se ne gaje u komercijalne svrhe, ali imaju značajnu ulogu u plodoredu. Njihova primena doprinosi očuvanju vlage u zemljištu, smanjenju erozije i boljem korišćenju hranljivih materija. U uslovima klimatskih promena, rasta troškova energije i ograničenih resursa azota, oni predstavljaju održivo rešenje za stabilniju proizvodnju.

Zemljište je važno što duže držati pokrivenim usevima, naročito van glavne sezone, kada se zasejavaju pokrovni usevi ili usevi za zelenišno đubrenje. Ova praksa doprinosi smanjenju upotrebe azota, pesticida i mehanizacije, uz mogućnost povećanja prinosa i profita.

Pored ekonomskih efekata, pokrovni usevi unapređuju zdravlje zemljišta, štite kvalitet vode i doprinose očuvanju biološke raznovrsnosti, čime značajno povećavaju održivost poljoprivrednih proizvodnih sistema, poručuju agronomi. 

M.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Do četvrtka 5. februara sve kancelarije „Svoj na svome“ rade od 8 do 17 časova
categories_image
Objavljen kalendar svih podsticaja u poljoprivredi za 2026. godinu
categories_image
U dve akcije krv dalo 58 dobrovoljnih davalaca
categories_image
Protekle nedelje rođeno 20 beba u Sremskoj Mitrovici
categories_image
AKTIVNOSTI DOMA ZDRAVLJA: Visok procenat pozitivnih na skriningu
categories_image
LOKALNI PARLAMENT O JAVNIM PREDUZEĆIMA: Planirano i realizovano u Staroj Pazovi
Povezane Vesti
categories_image

Kultura | Vesti

U Sremskoj Mitrovici gostuju vin...

categories_image

Društvo | Vesti

Ograničene cene brašna, šećera, ...

categories_image

Društvo | Vesti

Prijem novih vojnika u tenkovske...

categories_image

Društvo | Reportaža | Poljoprivreda

Kad Sremci uzmu makaze u ruke...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt