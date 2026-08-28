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Radovi na izgradnji nove vodovodne mreže u Ulici Petra Preradovića u punom jeku
Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
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Radovi na izgradnji nove vodovodne mreže u Ulici Petra Preradovića u punom jeku

28. avgust 2026. godine

Radovi na izgradnji nove vodovodne mreže u Ulici Petra Preradovića odvijaju se predviđenom dinamikom. Planom je obuhvaćena zamena starog cevovoda novim prečnika 160 i 110 mm u dužini od 2250 metara. Ovaj posao podrazumeva i rekonstrukciju čvornih mesta, zamenu ventila i pristupnih elemenata, kao i izradu novih priključaka za 135 objekata i domaćinstava.

Do sada je urađeno blizu 900 metara distributivne mreže i rekonstruisano 32 kućna priključka. Prateći dinamiku preduzeća „Srem put“ koje je zaduženo za saobraćajnice, ekipe JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica trenutno su na kružnom toku kod „Ankice“ (između ulica Draginje Nikšić i Petra Preradovića i ulaska u naselje Blok B). Na ovoj lokaciji radi se prelaz vodovodne mreže ispod raskrnice i izgradnja čvornog mesta. Nakon toga, nastaviće se sa rekonstrukcijom kućnih priključaka.

Prema rečima Dragana Despotovića, v.d.direktora JKP „Vodovod“, ovaj posao se obavlja u sklopu velikih infrastrukturnih radova koje finansira Grad Sremska Mitrovica. Cilj je poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga u ovom delu grada.

Dok traju radovi direktna komunikacija za vlasnicima objekata je neophodna i ona se na terenu odvija svakodnevno i korektno.

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