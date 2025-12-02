Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obeležen u Sremskoj Mitrovici

Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obeležava se 1. decembra, a tim povodom Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica u saradnji sa mitrovačkom Kancelarijom za mlade i Učeničkim parlamentom Ekonomske škole „9. maj“, u prostorijama škole organizivoao je interaktivno predavanje za učenike.

Savetnik pri Savetovalištu za dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje iz Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica odgovarao je na pitanja koja su tokom prethodne nedelje anonimno dostavljena u kutiju, postavljenu u holu škole. Na taj način učenici su dobili odgovore na pitanja u vezi polnih infekcija (seksualno prenosivih bolisti), kontracepcije i intimnog zdravlja, i upoznati sa putevima prenosa HIV infekcije.

Putevi prenosa HIV infekcije HIV infekcija se prenosi na sledeće načine:

1.Seksualnim odnosom bez zaštite tj. bez kondoma (analni, vaginalni i oralni seks, pri čemu najveći rizik nosi nezaštićeni analni seksualni odnos),

2.Sa zaražene majke na dete (u toku trudnoće, porođaja i dojenja),

3.Razmenom igala i špriceva kod intravenske upotrebe narkotika.

HIV infekcija se retko može preneti na sledeće načine:

1.Poljupcem u usta (samo u slučaju ako obe osobe imaju neke ranice u ustima, npr. usled vađenja zuba, krvarenja desni… pa u tom slučaju dođe do kontakta „krv na krv”),

2.Pri tetoviranju, pirsovanju… (ukoliko se obavlja nesterilizovanim aparatima i u nehigijenskim uslovima),

3.Prilikom razmene pribora za ličnu higijenu koje je prethodno koristila osoba koja živi sa HIV-om (brijač, četkica za zube…).

HIV infekcija se ne prenosi na sledeće načine:

1.Boravkom u istoj prostoriji: socijalnim kontaktom kao što je razgovor, druženje…,

2.Dodirom tj. kontaktom, kao što je rukovanje i zagrljaj,

3.Kašljanjem ili kijanjem, preko znoja ili suza,

4.Poljupcem u obraz,

5.Korišćenjem istog kupatila ili toaleta koji je koristila osoba inficirana HIV-om,

6.Korišćenjem iste čaše/šolje ili istog pribora za jelo koji je koristila osoba inficirana HIV-om,

7.Korišćenjem iste posteljine ili peškira koje je koristila osoba inficirana HIV-om,

8.Kontaktom sa predmetima na javnim mestima (telefonska govornica, držači u javnom prevozu…),

9.Korišćenjem istog bazena ili saune koju je koristila osoba inficirana HIV-om,

10.Preko životinja ili ubodom insekata (komarci, krpelji…),

11.Konzumiranjem hrane koju je pripremila HIV pozitivna osoba.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” od početka epidemije, 1985. godine, do 24. novembra 2025. godine u Republici Srbiji su registrovane 5.002 osobe inficirane HIV-om, od kojih je 2.288 osoba obolelih od AIDS-a (46% svih registrovanih HIV pozitivnih osoba), dok je 1.379 osoba inficiranih HIV-om umrlo (1.238 od AIDS-a, a 148 od bolesti ili stanja koja nisu povezana sa HIV infekcijom).

Grad Beograd je najteže pogođen epidemijom, ali u Beogradu se i testira najveći broj osoba. U periodu januar–novembar 2025. godine dijagnostikovano je i prijavljeno 99 osoba inficiranih HIV-om, što je za 9% manje nego u istom periodu prošle godine (109 osoba). Među dijagnostikovanim HIV+ osobama u ovoj godini kod 16 osoba je dijagnostikovan klinički AIDS, dok je šest osoba umrlo od AIDS-a (jedna osoba više u poređenju sa istim periodom 2024. godine kada je umrlo pet osoba).

