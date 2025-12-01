Jedna osoba izgubila život u saobraćaju na području Inđije

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Inđije, Sremske Mitrovice i Iriga, registrovane su četiri saobraćajne nezgode.

U saobraćajnoj nesreći na području Inđije, život je izgubila jedna osoba.

