  • ponedeljak, 1. decembar 2025.
Jedna osoba izgubila život u saobraćaju na području Inđije
Servis
0 Komentara

Jedna osoba izgubila život u saobraćaju na području Inđije

1. decembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Inđije, Sremske Mitrovice i Iriga, registrovane su četiri saobraćajne nezgode.

U saobraćajnoj nesreći na području Inđije, život je izgubila jedna osoba.

