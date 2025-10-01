  • sreda, 1. oktobar 2025.
Normalizovano vodosnabdevanje u delu Ulice Žrtava fašizma
Servis | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Normalizovano vodosnabdevanje u delu Ulice Žrtava fašizma

1. oktobar 2025. godine

Radovi na vodovodnoj mreži u delu Ulice Žrtava fašizma su završeni u predviđenom vremenu.

Vodosnabdevanje je normalizovano.

Potrošačima u ovom delu grada iz JKP „Vodovod“ zahvaljuju se na saradnji.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
U Laćarku 37 domaćinstava priključeno na novu kanalizacionu mrežu
categories_image
Najava isključenja struje za četvrtak, 2. oktobar
categories_image
Četiri osobe povređene u saobraćajnim nezgodama
categories_image
Radovi na deonici auto-puta Sremska Mitrovica – Dobanovci do 15. oktobra
categories_image
Deo Ulice Žrtava fašizma sutra pre podne bez vode
categories_image
Najava isključenja struje za sredu, 1. oktobar
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

Osumnjičen za nedozvoljen promet...

categories_image

Servis | Vesti | Irig | Ruma

Ruma i Irig u sredu ujutro bez vode

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

U MITROVICI IZLAZNOST POLOVIČNA

categories_image

Servis | Sremska Mitrovica

Jedna osoba povređena u saobraćaju

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt