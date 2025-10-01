Normalizovano vodosnabdevanje u delu Ulice Žrtava fašizma

Radovi na vodovodnoj mreži u delu Ulice Žrtava fašizma su završeni u predviđenom vremenu.

Vodosnabdevanje je normalizovano.

Potrošačima u ovom delu grada iz JKP „Vodovod“ zahvaljuju se na saradnji.

