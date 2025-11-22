Zimska zaštita voća

Voćari iz inđijske opštine privode kraju prihranu voća u susret zimskoj sezoni. Milenko Devetak iz Novog Slankamena ima po dva i po hektara pod jabukom i breskvom, i kaže da posao zaštite stabala privodi kraju.

-Trenutno radimo motanje mreža, kao i zimsko tretiranje voća, taj posao obavljamo prskanjem manganom, cinkom i borom u nameri da očuvamo pupoljak do proleća, kaće voćar, navodeći da se s tim završavaju radovi u voćnjaku do proleća – kaže Devetak.

Za nedelju dana biće urađena još jedna prihrana voća, što će biti dovoljno za očuvanje pupoljka, nada se naš sagovornik.

M.S.

