Hladno vreme zabrinulo voćare u Inđiji

Voćari u Sremu ovih dana pažljivo prate stanje u voćnjacima, a hladno vreme zadaje dodatne brige u fazi cvetanja. Voćar Dragan Krivošija iz Novog Slankamena kaže da je trenutno stanje u zasadima ohrabrujuće kada je reč o samom cvetu, ali da problem predstavlja slaba aktivnost pčela.

-Zadovoljni smo kako je voće procvetalo, ima dosta cveta i za sada sve izgleda dobro. Međutim, zbog hladnog vremena pčele slabo izlaze, pa je i oprašivanje slabije, nego što bi trebalo, ističe Krivošija.

Prema njegovim rečima, naredni dani biće ključni za konačan ishod sezone, jer će porast temperature direktno uticati na aktivnost oprašivača.

-Ako dođe do otopljenja i ako pčele krenu intenzivnije da rade, možemo očekivati dobar rod. U suprotnom, postoji rizik da deo cveta ne bude oplođen, dodaje on.

Stručnjaci napominju da su vremenski uslovi u periodu cvetanja jedan od najvažnijih faktora za prinos, te da voćari sa velikom pažnjom prate prognoze u narednim danima.

Reč stručnjaka

Poljoprivredni stručnjaci napominju da su u ovom periodu zasadi jabuke osetljivi prema prouzrokovačima bolesti čađava pegavost lista i krastavost ploda i pepelnica lista. To je i upozorenje proizvođačima jabuke da višednevne padavine stvaraju povoljne uslove za onfekcije od strane ovih prouzrokovača bolesti kako bi se sprečile pojave simptoma tokom primarnih zaraza od marta do maja.

-Zato preporučujem aktivne materije – ditianon, dodin ili kaptan plus pirimetanil ili ciprodinil. Protiv pepelnice dobro se pokazala aktivna materija meptildinokap, navodi Milana Vondraček, inženjer zaštite bilja.

Ona napominje da je i šljivi potrebna zaštita. U zavisnosti od sorte, lokaliteta i ekspozicije terena u različitim fazama cvetanja, a zbog višednevnih padavina obavezna je hemijska zaštita protiv prouzrokovača bolesti sušenja cvetova, grana i grančica. Preporuka su aktivne materije ciprodinil, difenokonazol ili tebukonazol.

M.S.-S.B.

