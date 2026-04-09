Dodeljeni ugovori za podršku savetodavnim poslovima u zaštiti bilja vredni 199 miliona dinara

U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, u Pokrajinskoj vladi su dodeljeni ugovori za unapređenje savetodavnih i prognozno-izveštajnih poslova u oblasti zaštite bilja na teritoriji AP Vojvodine u 2026. godini.

Ugovore je korisnicima uručila podsekretarka Ivana Pejović Ševrt, koja je istakla da je za ove namene opredeljeno gotovo 199 miliona dinara bespovratnih sredstava.

-Za unapređenje savetodavnih poslova opredeljeno je 105 miliona dinara kroz 12 ugovora, dok je za prognozno-izveštajne poslove predviđeno 93,8 miliona dinara u okviru 13 ugovora – navela je Pejović Ševrt, dodajući da ova mera predstavlja sistemsku podršku poljoprivrednim proizvođačima u cilju podizanja njihovog znanja i informisanosti.

Govoreći o značaju poljoprivrednih stručnih službi, istakla je da one predstavljaju ključan izvor informacija sa terena i imaju važnu ulogu u blagovremenom rešavanju problema poljoprivrednih proizvođača, kao i u kreiranju mera podrške za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

U okviru javnog poziva podržane su poljoprivredne stručne službe iz Novog Sada, Vršca, Bačke Topole, Rume, Sombora, Sente, Zrenjanina, Kikinde i Sremske Mitrovice, kao i poljoprivredne savetodavne i stručne službe u Subotici i Vrbasu, i Istraživačko-razvojni institut „Tamiš“ u Pančevu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.