  • utorak, 4. novembar 2025.
Završno ozelenjavanje i opremanje bulevara u Rumi
Vesti | Ruma
0 Komentara

Završno ozelenjavanje i opremanje bulevara u Rumi

4. novembar 2025. godine

Ruma-U toku su radovi na završnom uređenju novog Bulevara Vuka Karadžića u Rumi. Paralelno sa akcijom ozelenjavanja u toku je postavljanje mobilijara-28 klupa i 25 kanti za otpatke duž cele trase bulevara. U narednim danima očekuje se sadnja drveća-takozvanih stotinak sadnica iz uvoza, dok je su ukrasno žbunje, trava i ruže već posađene. Prema ugovoru rok za završetak radova na izgradnji bulevara je 1.decembar, dok je izgradnja mosta prema raskrsnici na Rigovom mlinu poseban projekat i biće završen početkom naredne godine.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

