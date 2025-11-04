Završno ozelenjavanje i opremanje bulevara u Rumi

Ruma-U toku su radovi na završnom uređenju novog Bulevara Vuka Karadžića u Rumi. Paralelno sa akcijom ozelenjavanja u toku je postavljanje mobilijara-28 klupa i 25 kanti za otpatke duž cele trase bulevara. U narednim danima očekuje se sadnja drveća-takozvanih stotinak sadnica iz uvoza, dok je su ukrasno žbunje, trava i ruže već posađene. Prema ugovoru rok za završetak radova na izgradnji bulevara je 1.decembar, dok je izgradnja mosta prema raskrsnici na Rigovom mlinu poseban projekat i biće završen početkom naredne godine.

