Uskoro izgradnja novog vrtića

Krajem decembra ove, ili početkom januara naredne godine trebalo bi da počne izgradnja vrtića u Hrtkovcima. Prema rečima predsednika Opštine Ruma, Dušana Ljubišića, velik deo procedure je završen. Nakon poslednje saglasnosti Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine koja je obezbedila sredstva, ovih dana se kreće i u postupak javne nabavke za izbor izvođača radova. Taj postupak traje mesec dana i ako sve bude teklo po planu, radovi bi trebalo da počnu oko Nove godine.

-Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine je odobrila iznos od 69 miliona dinara i imamo obećanja da će ostatak sredstava biti odobren naredne godine. To znači da će radovi trajati 12 meseci i da će rok za završetak biti kraj 2026. ili početak 2027. godine, rekao je Ljubišić.

Vrtić u Hrtkovcima prema projektu treba da se prostire na 1.157 neto kvadratnih metara i da ima kapacitet da primi 100 dece, ne samo iz Hrtkovaca, već i iz okolnih sela i time smanji pritisak na vrtić u Platičevu.

-Izgradnja vrtića u Hrtkovcima kasni. Prvobitna ideja je bila da bude na prostoru postojeće škole i sportske hale, adaptacijom postojećeg ili izgradnjom novog objekta. U skladu sa normativima koji se primenjuju na objekte predškolskih ustanova, shvatili smo da vrtić tih dimenzija ne može da bude na pomenutoj parceli. Odabrali smo parcelu u ulici Živojina Mišića u opštinskom vlasništvu. Kako je reč o velikoj površini, pored vrtića verovatno ćemo tu formirati i park, sportske terene i slično, dodao je Ljubišić.

Podsetimo i da je vrtić u Platičevu od skoro premešten i sada funkcioniše u objektu Osnovne škole „Milivoj Petković Fećko“. Kako je rekao Ljubišić, ovo je daleko bezbednije rešenje jer su ranije deca pohađala vrtić na magistralnom putu, ali i ekonomičnije s obzirom na to da je to bio privatan objekat za koji je Opština Ruma plaćala mesečni zakup.

S.B.

Foto: pixels

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.