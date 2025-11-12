„Trenuci prisustva“ u inđijskoj Kući Vojnović

U Galeriji Kuće Vojnovića u Inđiji otvorena je izložba slika Vedrane Ivanović pod nazivom „Trenuci prisustva“. Izložba će trajati do 21. novembra, a svi zainteresovani mogu je pogledati svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 časova.

Ulaz je besplatan.

