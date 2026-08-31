Zaplenjen amfetamin, pritvoren osumnjičeni

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su uhapsili V. Z. (36) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa kuće osumnjičenog policija je pronašla i oduzela 939 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin, digitalnu vagicu i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje opojne droge.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, V. Z. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.

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