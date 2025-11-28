SREMSKI SVINJOKOLJ: Kad Sremac spremi svinče

Voganjci su po 31. put u centru sela prikazali kako se na tradicionalan način kolju svinje i pripremaju nekadašnji proizvodi od svinjskog mesa. Sremski svinjokolj u Vognju održan je proteklog vikenda na platou kod Doma kulture i to je tradicija od koje meštani, kažu, nikako ne odustaju. Vremena se menjaju, pa i navike u ishrani i nabavci hrane, ali nikada neka “nova moda” neće zameniti ukus tradicionalne hrane kakva se pripremala čuvenog 29. novembra. Zbog početka posta, Voganjci su svinjokolj organizovali koji dan ranije, kako bi svi bez griže savesti mogli da uživaju i da pripreme koji sloj oko trbuha za predstojeće zimske dane.

-Mi se tradicionalno okupljamo u centru sela kako bismo sačuvali nasleđe Srema. Zna se da je to između ostalog dobra hrana, ukusna slanina, čvarci, kobasice, sveže meso… Uprkos promenama, manjem broju tovljenika po domaćinstvima, u Vognju se meštani i dalje bave svinjarstvom i želimo da pokažemo i da od zaborava sačuvamo stari način klanja i pripreme mesnih prerađevina. Gledamo da uključimo celo selo i u tome uspevamo iz godine u godinu. Uvek se odazove velik broj gostiju i posetilaca, među njima i jedna delegacija iz Slovenije, koji imaju priliku da vide kako se to u Sremu radi, ali i da kupe sveže i proverene domaće proizvode.

Zahvaljujem se Opštini Ruma na podršci, bez koje ne bismo mogli da organizujemo ovaj važan događaj – rekao je Jova Matić, predsednik Saveta mesne zajednice Voganj, koja je i organizator manifestacije.

Jedno svinče zaklano je na mestu održavanja manifestacije kako bi se prikazao i stari način pripreme, dok su takmičarske ekipe klanje obavile kod svojih kuća, a proizvode su pripremali pred posetiocima i kupcima. Kao i do sada, osim domaćina, tu su bile standardne ekipe voganjskih prijatelja iz Šašinaca, Stejanovaca, Bešenova. A na tezgama raj za oči i za nepca – kobasice, čvarci, but, krmenadle, džigernjače, švargle…

-Tu smo godinama kod naših komšija, pripremamo domaće proizvode, a cene nismo menjali od lane. Suve kobasice su 1.000 dinara, sirove 800, slanina 750, but 800, bez kostiju 1.000, krmenadla 600, čvarci 1.400 dinara. Ovde smo da se družimo, zabavimo, ali i pokažemo šta sve u Sremu može da se spremi – rekao je Goran Radojčić iz Šašinaca koji sa ćerkom Aleksandrom godinama priprema proverene mesne proizvode na voganjskom svinjokolju.

Žika Ćirić već dve decenije u Voganj sa ekipom dolazi iz Bešenova, a zatekli smo ga u momentu dok je pripremao kobasice.

-To je već standardna procedura i receptura za kvalitetne kobasice. Nema greške, ovo je sveže meso, veterinarski provereno, bez hemije, čista priroda kakva je ostala na selu – kaže Žika iz Bešenova.

Osim takmičenja u pripremi mesnih proizvoda, nekoliko ekipa je pripremalo i kotlić, žene iz brojnih udruženja izlagale su i prodavale svoje domaće proizvode, a organizovane su i starinske dečije igre i nastup dečijeg folklora iz sela.

Inače, osamdesetih godina u selu je bilo oko 40.000 tovljenika, 20.000 u tadašnjoj farmi i još toliko u pojedinačnim gazdinstvima. Danas se na seoskoj farmi uzgaja oko 60.000 grla, a u domaćinstvima oko 10.000 tovljenika, još uvek daleko više nego što Voganj ima stanovnika, pa se može reći da svinjarska tradicija u ovom selu i te kako živi.

S.B.

