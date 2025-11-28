Rukomet u Rumi i humanitarna akcija „Svi za Kosmet“

Ruma-U okviru 11. kola Druge rukometne lige Vojvodina, rukometaši RK „Ruma“ ugostiće ekipu MRK „Radnički“ iz Kovina. Utakmica će biti odigrana u nedelju, 30. novembra, u 20 časova u Sportskom centru „Ruma“, a ulaz je slobodan.

Ove godine klub se ponovo priključuje humanitarnoj akciji organizacije „Svi za Kosmet“, koja prikuplja sredstva za novogodišnje paketiće za decu sa Kosova i Metohije. Posetioci utakmice mogu da doniraju slatkiše, slaniše ili novčana sredstva i tako podrže akciju.

Pored toga, organizatori pozivaju gledaoce da ponesu i čepove za akciju „Čep za hendikep“, kako bi se doprinelo nabavci pomagala za osobe sa invaliditetom.

Iz kluba ističu da se nadaju velikoj podršci navijača, kako za ekipu na terenu, tako i za humanitarne inicijative koje su postale tradicija.

