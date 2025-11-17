  • ponedeljak, 17. novembar 2025.
Promocija književnog stvaralaštva Branislava Jankovića
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Promocija književnog stvaralaštva Branislava Jankovića

17. novembar 2025. godine

U četvrtak, 13. novembra, Biblioteka „Gligorije Vozarović“ bila je organizator promocije književnog stvaralaštva Branislava Jankovića.

Mitrovčani su imali priliku da upoznaju našeg popularnog pisca i njegovo književno delo. Kombinujući istorijske motive, fantastiku i duhovne teme, postao je veoma zapažen među čitaocima beletristike.
Romani: O vukovima i senkama, Suze Svetog Nikole, Peta žica, Poslednji cirkus na svetu, Gvozdeni oblaci, Mačka u koferu, Zidanje ambisa, Utvare pobudili su značajno interesovanje njegovih čitalaca. Duži niz godina ovaj autor je jedan od najtraženijih u Biblioteci, te je predstavljanje njegovog književnog rada naišlo na veoma lep prijem i živu interakciju sa domaćom čitalačkom publikom.

Branislav Janković, poreklom iz Niša, diplomirao je na tamošnjem Filozofskom fakultetu, na odseku za novinarstvo, magistrirao književnost i profesionalno se bavio novinarstvom više od dvadeset godina. Kako je ljubav prema pisanju vremenom prevladala, široj javnosti mnogo je poznatiji kao autor navedenih romana, ali i zbirki priča, poezije i radio-drama.Zastupljen je u brojnim antologijama i knjževnim časopisima. Dobitnik je nekoliko značajnih književnih nagrada, a njegov roman Suze Svetog Nikole ušao je u u srednjoškolsku izbornu lektiru u školama u Subotici, Aleksincu, Rači, Aranđelovcu, Nišu… Njegova drama „Milentijeva 14/2“ od juna 2025. godine postavljena je na sceni Narodnog pozorišta u Nišu. Član je Srpskog književnog društva.

Pored autora, u programu su učestvovale i Tatjana Milivojčević, zavičajni pisac i Marija Ana Kuzminac, interpretator u muzičkom delu programa. Moderator programa bila je bibliotekarka Jelena Šuljmanac
Milošević.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Od 17. novembra uvodi se noćno dežurstvo lekara u ambulanti u Suseku
categories_image
Obeležavanje godišnjice stradanja Stejanovčana u Drugom svetskom ratu
categories_image
Tovar sedativa na ležaju vozača
categories_image
18. Mačkov dan mladog portugizera
categories_image
Fokus na prevenciji dijabetesa
categories_image
Obeležena lekarska slava u Sremskoj Mitrovici
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Pećinci

Dobrodošlica za 19 novorođenčadi

categories_image

Društvo | Vesti | Šid

Obeležen Svetski dan hrane

categories_image

Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica

Koncert “U susret prazniku Sveto...

categories_image

Društvo | Sport | Vesti | Ruma

Prvi Кup u ekipnom pecanju na pl...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt