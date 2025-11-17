Promocija književnog stvaralaštva Branislava Jankovića

U četvrtak, 13. novembra, Biblioteka „Gligorije Vozarović“ bila je organizator promocije književnog stvaralaštva Branislava Jankovića.

Mitrovčani su imali priliku da upoznaju našeg popularnog pisca i njegovo književno delo. Kombinujući istorijske motive, fantastiku i duhovne teme, postao je veoma zapažen među čitaocima beletristike.

Romani: O vukovima i senkama, Suze Svetog Nikole, Peta žica, Poslednji cirkus na svetu, Gvozdeni oblaci, Mačka u koferu, Zidanje ambisa, Utvare pobudili su značajno interesovanje njegovih čitalaca. Duži niz godina ovaj autor je jedan od najtraženijih u Biblioteci, te je predstavljanje njegovog književnog rada naišlo na veoma lep prijem i živu interakciju sa domaćom čitalačkom publikom.

Branislav Janković, poreklom iz Niša, diplomirao je na tamošnjem Filozofskom fakultetu, na odseku za novinarstvo, magistrirao književnost i profesionalno se bavio novinarstvom više od dvadeset godina. Kako je ljubav prema pisanju vremenom prevladala, široj javnosti mnogo je poznatiji kao autor navedenih romana, ali i zbirki priča, poezije i radio-drama.Zastupljen je u brojnim antologijama i knjževnim časopisima. Dobitnik je nekoliko značajnih književnih nagrada, a njegov roman Suze Svetog Nikole ušao je u u srednjoškolsku izbornu lektiru u školama u Subotici, Aleksincu, Rači, Aranđelovcu, Nišu… Njegova drama „Milentijeva 14/2“ od juna 2025. godine postavljena je na sceni Narodnog pozorišta u Nišu. Član je Srpskog književnog društva.

Pored autora, u programu su učestvovale i Tatjana Milivojčević, zavičajni pisac i Marija Ana Kuzminac, interpretator u muzičkom delu programa. Moderator programa bila je bibliotekarka Jelena Šuljmanac

Milošević.

