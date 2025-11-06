Praznično radno vreme Doma zdravlja i apoteke Šid

Obaveštenje o radnom vremenu Doma zdravlja „Šid“ i apoteke tokom predstojećeg praznika u utorak, 11. novembra.
– Služba hitne medicinske pomoći radi u nepromenjenom režimu
od 00.00 – 24.00
– Služba za laboratorijsku dijagnostiku će raditi:
07.00-12.00 časova
– Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece će raditi:
07.00-12.00 časova
– Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva:
07.00-12.00 časova
– Stomatološka služba:
07.00-12.00 časova
– Apoteka „Šid“ će raditi:
07.00-14.00 časova