Praznično radno vreme Doma zdravlja i apoteke Šid

Obaveštenje o radnom vremenu Doma zdravlja „Šid“ i apoteke tokom predstojećeg praznika u utorak, 11. novembra.

– Služba hitne medicinske pomoći radi u nepromenjenom režimu

od 00.00 – 24.00

– Služba za laboratorijsku dijagnostiku će raditi:

07.00-12.00 časova

– Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece će raditi:

07.00-12.00 časova

– Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva:

07.00-12.00 časova

– Stomatološka služba:

07.00-12.00 časova

– Apoteka „Šid“ će raditi:

07.00-14.00 časova

