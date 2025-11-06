  • četvrtak, 6. novembar 2025.
Praznično radno vreme Doma zdravlja i apoteke Šid
Vesti | Šid
0 Komentara

Praznično radno vreme Doma zdravlja i apoteke Šid

6. novembar 2025. godine

Obaveštenje o radnom vremenu Doma zdravlja „Šid“ i apoteke tokom predstojećeg praznika u utorak, 11. novembra.

– Služba hitne medicinske pomoći radi u nepromenjenom režimu

od 00.00 – 24.00

– Služba za laboratorijsku dijagnostiku će raditi:

07.00-12.00 časova

– Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece će raditi:

07.00-12.00 časova

– Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva:

07.00-12.00 časova

– Stomatološka služba:

07.00-12.00 časova

– Apoteka „Šid“ će raditi:

07.00-14.00 časova

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Prijavite se za projekat “Mladi pokreću Šid”
categories_image
Sećanje na žrtve bombardovanja Šida
categories_image
AZBUKVAR I SLOVARICA UČITELJA JOLETA: Učenje upakovano u igru
categories_image
Verska nastava dobija novi status u školama Srbije
categories_image
Uhapšeni policajci osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja
categories_image
Info-dan o merama energetske sanacije
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Ekonomija | Vesti

TRPEZA U BROJKAMA: Kako su se kr...

categories_image

Vesti | Inđija

Podela prehrambenih paketa za pe...

categories_image

Vesti | Irig

Besplatna matura za iriške i vrd...

categories_image

Društvo | Vesti

Francuz ”pao” na Batrovcima

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt