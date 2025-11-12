Od medalja na gradskoj trci do pozorišta u selu: „Pčelicina“ nedelja učenja bez zidova

Protekla nedelja u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ bila je sve samo ne uobičajena. U znaku obeležavanja Novembarskih dana, aktivnosti su izašle daleko izvan radnih soba. Od sportskih uspeha koji su podigli grad na noge, do tihih istraživačkih poseta lokalnim zanatlijama, „Pčelica“ je ponovo pokazala da se najbolje učenje odvija u pokretu, u srcu zajednice.

Sportski duh i zlatne medalje

Bez sumnje, događaj koji je obeležio nedelju bila je 62. tradicionalna Trka ulicama grada, „Memorijal Milovan Lazarević – Ćaza“. Predškolci su 5. novembra trčali stazu od 200 metara u centru grada, pokazavši neverovatan sportski duh. Ponos je bio ogroman, posebno jer su deca iz „Pčelice“ dominirala na pobedničkom postolju. U trci devojčica, L.S. iz „Zvezdice“ osvojila je zlato, I.R. iz „Bubamare“ srebro, a U.M. iz „Maslačka“ bronzu. Kod dečaka, S.I. iz „Bubamare“ je bio prvi, A.J. iz „Zvezdice“ drugi, a V.T., takođe iz „Bubamare“, treći. Ovaj događaj je bio proslava zdravlja i istrajnosti, uz ogromnu podršku roditelja i vaspitača.

Grad kao učionica: Istorija i kultura na dlanu

Paralelno sa sportskim dešavanjima, odvijalo se duboko projektno učenje. „Sovice“ iz „Čuperka“ imale su pravu kulturno-istorijsku turu: posetile su Pozorište „Dobrica Milutinović“, gde su ih upoznali sa scenom, kostimima i čak im dozvolili da prisustvuju probi. Šetnju su nastavile do Žitnog trga, učeći o ostacima rimskog Sirmijuma. Istraživanje grada nastavile su i „Bubamare“, koje su u okviru projekta „Put oko sveta“ posetile Turistički info centar, dok su „Sovice“ svoju ljubav prema knjizi krunisale posetom Biblioteci „Gligorije Vozarović“, gde su sva deca dobila besplatne članske karte.

Učenje od komšija: Od boja do visokoletača

„Pčelica“ neguje učenje kroz realne susrete. „Leptirići“ su, u okviru projekta „Naš krilati komšija“, posetili golubara Nenada, koji ih je upoznao sa srpskim visokoletačima. Bila je to nezaboravna lekcija o hobiju, strpljenju i prirodi. Za to vreme, „Bubamare“ iz „Maslačka“ su, za projekat „Sve je lepše u boji“, posetile lokalnu farbaru, gde su ih prodavci upoznali sa ton kartama i alatima.

Jesen, saradnja i umetnost u svakom vrtiću

I unutar objekata, kreativnost je cvetala. U „Čuperku“ se mirisima širila zima dok su deca pravila turšiju, a mlađa grupa je od prirodnih materijala napravila veličanstveno „drvo kestena“. U „Leptiriću“ je, zahvaljujući saradnji roditelja i dece, nastalo „Jesenje sunce“ od plodova sakupljenih tokom vikenda.

Posebno je važno istaći da kultura stiže do svih. U vrtiću u Velikim Radincima gostovalo je Udruženje „Kukuruz“ iz Novog Sada sa interaktivnom predstavom, dokazujući da kvalitetni sadržaji nisu rezervisani samo za gradska jezgra. Tu saradnju je zaokružio i divan gest Učeničkog parlamenta OŠ iz Mačvanske Mitrovice, koji su predškolcima poklonili školski pribor.

Da bi sva ova praksa bila utemeljena, vaspitači „Pčelice“ su aktivno učestvovali i na Okruglom stolu vaspitača Sremskog okruga u Staroj Pazovi, razmenjujući iskustva o izazovima u praksi.

Ova nedelja je kristalno jasno pokazala šta znači savremeno predškolsko obrazovanje. Nije se radilo o izolovanim izletima, već o duboko promišljenim projektima gde je svaka poseta imala jasan cilj. „Pčelica“ je ponovo dokazala da vrtić nije zgrada, već živa mreža koja povezuje decu, roditelje, stručnjake, pa čak i lokalne zanatlije i golubare. Bilo da trče za medalju, mešaju turšiju, slušaju o Sirmijumu ili gledaju predstavu u svom selu, ova deca uče najvažniju lekciju: da su kompetentan, vidljiv i važan deo svog grada, i da čitav grad pripada njima kao prostor za učenje i život.

