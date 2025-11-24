  • ponedeljak, 24. novembar 2025.
Obeležen Dan Opštine Ruma
Društvo | Vesti | Ruma
24. novembar 2025. godine

Ruma-Opština Ruma svečano je obeležila svoj dan i slavu grada Svetog Stefana Dečanskog. U Hramu  Silaska Svetog duha na apostole pravoslavno sveštenstvo služilo je liturgiju, lomljen je slavski kolač, a kum slave je Miroslav Jokić, pomoćnik direktora Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.
Nakon toga predstavnici Opštine Ruma tradicionalno su  položili  vence na spomenik dr Žarku Miladinoviću ispred zgrade Pošte u Rumi. Dr Žarko Miladinović, advokat, prvi ministar pošta u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, bio je organizator Narodnog zbora u Rumi, koji je održan u njegovoj kući 24.novembra 1918.godine, na kojem je doneta odluka o prisajedinjenju Srema Kraljevini Srbiji.Svečana akademija održana je u Kulturnom centru gde je takođe istaknut značaj ovog datuma i to je bila  prilika da se podseti i na postignuća između dva praznika o čemu su govorili predsednik Opštine Ruma Dušan Ljubišić i predsednik Skupštine opštine Ruma Srđan Jovanović. Dodeljene su i nagrade Opštine Ruma za 2025.godinu zaslužnim građanima i nagrade najboljim studentima.

