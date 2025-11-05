  • sreda, 5. novembar 2025.
Niču prvi usevi
Optimalan rok za setvu pšenice, koji je, prema rečima stručnjaka, bio do 25. oktobra, završen je, a u atarima inđijske opštine već počinje da niče mlada pšenica. Povoljne vremenske prilike, sa dosta kiše koja je pala i do 30 litara po metru kvadratnom, pogodovale su kulturama, pa se prvi usevi već zelene na oranicama.

Na savet stručnjaka, poljoprivredni proizvođači planiraju adekvatne agrotehničke mere, kako bi postigli visoke prinose na proleće, a stručnjaci neizostavno savetuju prethodnu analizu zemljišta kako bi se tačno znalo koje mere bi trebalo preduzeti.

