  • ponedeljak, 24. novembar 2025.
Nedelja u PU „Pčelica“: zajedništvo, istraživanje i čarolija učenja u svakom kutku vrtića
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Nedelja u PU „Pčelica“: zajedništvo, istraživanje i čarolija učenja u svakom kutku vrtića

24. novembar 2025. godine

Protekla nedelja u PU „Pčelica“ bila je primer kako različiti programi, projekti i inicijative mogu da stvore jednu snažnu, dinamičnu i inspirativnu vaspitno-obrazovnu celinu. U svim objektima, od jaslenih grupa do predškolaca, videlo se koliko su deca, roditelji, vaspitači i lokalna zajednica duboko povezani u zajedničkoj misiji – podršci dečjem razvoju kroz iskustva koja imaju smisao, emociju i vrednost.

Nedelju je obeležio okrugli sto „Izazovi komunikacije u profesionalnom okruženju“, koji je okupio stručnjake iz više opština. Teme o negovanju dijaloga, boljem razumevanju i timskom odnosu u kolektivu jasno su ukazale da kvalitet rada sa decom počinje među odraslima – u kulturi saradnje i podrške. Nedelju su zaokružile i profesionalne novine: vaspitačice Vesna Barać i Dragana Maštrapović učestvovale su na međunarodnom seminaru „Collaborate, Innovate, Educate“, posvećenom digitalnim alatima i inovacijama u obrazovanju.

Dok je stručna javnost razgovarala o komunikaciji, u vrtićima se dešavala živa, dečja praksa učenja. Najmlađi u „Cvrčku“ istraživali su zvukove kroz projekat „Vidim, čujem, dodirujem“, roditelji su im pravili zvečke od prirodnih materijala, a zatim je ceo prostor oživeo uz „muzički sto“. U istom objektu, deca su slušala i tople zvuke saksofona, što je dodatno podstaklo radoznalost i muzičku osetljivost.

U „Lanetu“ se istraživalo na terenu: deca su posećivala tekstilnu radnju, otkrivala svet tkanina i način na koji nastaju predmeti koje svakodnevno koristimo. U školskoj biblioteci, uz podršku bibliotekarke i roditelja, ulazili su u svet knjiga, učeći da čitanje nije samo aktivnost – već putovanje.

Ista ta radoznalost videla se i na izletu vrtića „Đurđevak“ na Zasavicu, gde su deca posmatrala autohtone životinje, učila o ekosistemima i otkrivala vrednost prirode kroz direktan doživljaj. Poseta firmi „Kraftman“ za najstariju grupu u „Lanetu“ pokazala je kako trud, znanje i veština stvaraju predmete od drveta i koliko je važno poštovati materijal koji dolazi iz prirode.

Kreativni duh osetio se u Šašincima, gde su započete novogodišnje radionice – radost, mašta i zajedničko stvaralaštvo već su najavili prazničnu atmosferu. U „Čuperku“ je jesenja čarolija oživela kroz projekat „Kesten“, dok je u „Lanetu“ maskiranje pretvorilo grupu u bajkovitu pozornicu.

Poseta saobraćajne policije vrtiću „Zvezdica“ podsetila je na važnost bezbednosti, dok je učešće vaspitačica na međunarodnom seminaru o digitalnim alatima potvrdilo da PU „Pčelica“ istovremeno gradi i lokalne i evropske mostove saradnje.

Ova nedelja pokazala je suštinu Novih Osnova – dete kao aktivan istraživač, odrasli kao partneri u učenju, a vrtić kao mesto gde se znanje, igra i zajedništvo prožimaju prirodno i smisleno. U PU „Pčelica“, svaki izlet, svaka poseta, svaka radionica i svaki zajednički trenutak postaju mali koraci ka velikom cilju: razvoju dece koja razumeju svet, uče sa radošću i rastu uz podršku zajednice koja veruje u njih.

