  • nedelja, 30. novembar 2025.
Mlada Lara Bogdanović laureat 27.međunarodnog takmičenja solo pevača „Nikola Cvejić“ u Rumi
Društvo | Kultura | Vesti | Ruma
0 Komentara

Mlada Lara Bogdanović laureat 27.međunarodnog takmičenja solo pevača „Nikola Cvejić“ u Rumi

30. novembar 2025. godine

Ruma-Laureat 27.Međunarodnog takmičenja solo pevača„Nikola Cvejić“ održanog u Rumi je Lara Bogadnović iz Novog Sada. Ona je ponela titulu pobednika među 57 prijavljenih učesnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine koji su se predstavili u sedam kategorija. Renomirano takmičenje „Nikola Cvejić“ u svečanoj sali Osnovne škole „Dušan Jerković“ Ruma održava se 27 godina u čast velikana opere i voklanog pedagoga, profesora na Muzičkoj akademiji u Beogradu koji je živeo i sahranjen u Rumi, a koji je tokom dvadesetog veka u zemlji i inostranstvu ostvario 1440 predstava.Takmičenje solo pevača u Rumi organizuje Udruženje „Nikola i Marica Cvejić“ uz podršku Opštine Ruma, i suorganizaciju muzičke škole u Rumi i Sremskoj Mitrovici i drugih.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Tihi šavovi starog zanata
categories_image
Bundeva je više od pola zdravlja
categories_image
DA LI SREMCI ŠTEDE I NA ČEMU? Kad život postane račun
categories_image
Estera Bertok, žena koja je probudila mađarsku reč u Sremskoj Mitrovici
categories_image
Bolnici na poklon klime od povređenih u nedavnoj saobraćajnoj nesreći
categories_image
Rukomet u Rumi i humanitarna akcija „Svi za Kosmet“
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti

Svetski Dan srca: „Ne propusti n...

categories_image

Društvo | Zabava | Pećinci

Gde se igra i peva – tradicija živi

categories_image

Hronika | Beočin | Vesti

Opština Beočin objavila listu ko...

categories_image

Društvo | Projekti | Vesti | Sremska Mitrovica

MITROVAČKA DOBRA BAŠTA: Edukacij...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt