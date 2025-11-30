Mlada Lara Bogdanović laureat 27.međunarodnog takmičenja solo pevača „Nikola Cvejić“ u Rumi

Ruma-Laureat 27.Međunarodnog takmičenja solo pevača„Nikola Cvejić“ održanog u Rumi je Lara Bogadnović iz Novog Sada. Ona je ponela titulu pobednika među 57 prijavljenih učesnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine koji su se predstavili u sedam kategorija. Renomirano takmičenje „Nikola Cvejić“ u svečanoj sali Osnovne škole „Dušan Jerković“ Ruma održava se 27 godina u čast velikana opere i voklanog pedagoga, profesora na Muzičkoj akademiji u Beogradu koji je živeo i sahranjen u Rumi, a koji je tokom dvadesetog veka u zemlji i inostranstvu ostvario 1440 predstava.Takmičenje solo pevača u Rumi organizuje Udruženje „Nikola i Marica Cvejić“ uz podršku Opštine Ruma, i suorganizaciju muzičke škole u Rumi i Sremskoj Mitrovici i drugih.

