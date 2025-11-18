  • utorak, 18. novembar 2025.
Kreativne radionice za decu u Mesnoj zajednici „29. novembar“
Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica
Kreativne radionice za decu u Mesnoj zajednici „29. novembar“

18. novembar 2025. godine

Mesna zajednica “29. novembar“ organizuje besplatnu kreativnu radionicu za decu, namenjenu mališanima sa teritorije ove mitrovačke mesne zajednice. Radionice su osmišljene kao zabavne i edukativne aktivnosti koje podstiču maštu, druženje i timski duh.

Početak radionica zakazan je za subotu, 22. novembar, a održavaće se u prostorijama Mesne zajednice “29. novembar“. Deca će imati priliku da uče kroz igru, razvoj psihofizičkih sposobnosti i sticanje novih prijatelja. Za sve polaznike je obezbeđen potreban radni materijal.

Radionice su podeljene u dve starosne grupe. Mlađa grupa, namenjena deci uzrasta od 6 do 10 godina, održavaće se od 15 do 16:30 časova. Starija grupa, za decu uzrasta od 11 do 15 godina, biće realizovana od 17:00 do 18:30 časova.

Prijavljivanje dece je obavezno i traje od 17. do 21. novembra, u periodu od 10 do 18 časova. Za prijave je dostupan telefon 066/801-3990 (Zoran).

Radionice predstavljaju priliku da deca kvalitetno provedu vreme, razvijaju kreativnost i steknu nova znanja u prijatnom i podsticajnom okruženju.

