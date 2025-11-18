Kreativne radionice za decu u Mesnoj zajednici „29. novembar“

Mesna zajednica “29. novembar“ organizuje besplatnu kreativnu radionicu za decu, namenjenu mališanima sa teritorije ove mitrovačke mesne zajednice. Radionice su osmišljene kao zabavne i edukativne aktivnosti koje podstiču maštu, druženje i timski duh.

Početak radionica zakazan je za subotu, 22. novembar, a održavaće se u prostorijama Mesne zajednice “29. novembar“. Deca će imati priliku da uče kroz igru, razvoj psihofizičkih sposobnosti i sticanje novih prijatelja. Za sve polaznike je obezbeđen potreban radni materijal.

Radionice su podeljene u dve starosne grupe. Mlađa grupa, namenjena deci uzrasta od 6 do 10 godina, održavaće se od 15 do 16:30 časova. Starija grupa, za decu uzrasta od 11 do 15 godina, biće realizovana od 17:00 do 18:30 časova.

Prijavljivanje dece je obavezno i traje od 17. do 21. novembra, u periodu od 10 do 18 časova. Za prijave je dostupan telefon 066/801-3990 (Zoran).

Radionice predstavljaju priliku da deca kvalitetno provedu vreme, razvijaju kreativnost i steknu nova znanja u prijatnom i podsticajnom okruženju.

