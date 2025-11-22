Bezbedno biciklom kroz najveća naselja

Građane Stare i Nove Pazove obradovala je informacija da je u planu izgradnja biciklističkih staza i kroz urbani deo ova dva najveća mesta u Opštini.

Nema preciznih podataka o broju bicikala u samom mestu Stara Pazova, na primer, ali se sa sigurnošću može tvrditi da od 18.522 stanovnika (po popisu 2022. godine) barem polovina ima bicikl, a slično je i u Novoj Pazovi. Ceneći izgradnju biciklističke staze između ova dva mesta, kao i ka industrijskim zonama, građani često napominju da nedostaju biciklističke staze u samim naseljima. Biciklima, već preko sto godina, Pazovčani se voze do škole, crkve, pijace, železničke stanice i centra, o čemu svedoče i prepuni parkinzi za ove dvotočkaše.

Budući da je proteklih dana na javni uvid bio izložen Prostorni plan područja posebne namene izgradnje i rekonstrukcije biciklističke staze u zoni državnog puta Drugog A reda broj 100 na deonici Novi Sad – Stara Pazova, postaje izvesno da će biciklističke staze kroz glavne ulice u Staroj i Novoj Pazovi, konačno, biti izgrađene.

Na sajtu Opštine Stara Pazova predočeno je da je Regionalnim prostornim planom Autonomne pokrajine Vojvodine definisano da će se održivi razvoj saobraćaja i putne infrastrukture u AP Vojvodini, između ostalog, zasnivati na stimulisanju razvoja mreže sigurnih biciklističkih saobraćajnica u gradovima, naseljima, turističkim i vangradskim područjima. Regionalnim prostornim planom AP Vojvodine, osim već definisanih međunarodnih biciklističkih staza (EuroVelo – evropska mreža biciklističkih ruta: rute 61 (uz Dunav) i 112 (uz Tisu), utvrđene su i biciklističke staze uz osnovnu kanalsku mrežu Hidrosistema Dunav-Tisa–Dunav. Takođe, predviđene su i biciklističke staze duž “starog“ novosadskog puta. Koridor postojećeg državnog puta, u kom je planirana i biciklistička staza, u području obuhvata Prostornog plana, prolazi kroz naseljena mesta: Novi Sad, Petrovaradin, Sremske Karlovce, Inđiju, Staru Pazovu i Novu Pazovu.

U skladu sa Regionalnim prostornim planom AP Vojvodine, kroz Prostorni plan opštine Stara Pazova date su smernice za realizaciju biciklističkih kapaciteta, kako unutar tako i van građevinskog područja naselja.

Planom generalne regulacije Stare Pazove definisana je biciklistička staza uz trasu državnog puta br.100 u ulicama Kralja Petra I Karađorđevića i Karađorđevoj, u ulici Kralja Petra I (prema Inđiji) u dužini od oko 1,5km gde se staza račva u Vinogradsku ulicu, kroz koju ide u dužini od oko 1km. Zatim, biciklistička staza ide prema Istočnoj radnoj zoni Svetosavkom ulicom u dužini od oko 800m, dalje u nastavku duž ulice Vuka Karadžića 1,2km i Evropske ulice oko 600m. Prema Golubincima staza za bicikle će ići ulicom Ćirila i Metodija u dužini od oko 1,4km i dalje se račva na dve strane: prema Golubinačkom putu u dužini od 1km i do železničke stanice, 250m.

Mnogobrojne bicikliste u Staroj i Novoj Pazovi ohrabruje i napomena u pazovačkom Prostornom planu da se “intenzivni biciklistički tokovi pojavljuju duž glavnih naseljskih saobraćajnica, ali je evidentna pojava da nema biciklističkih staza, pa je u planskom periodu neophodno sagledati prostorne mogućnosti za razvoj ovog vida saobraćaja“.

B. Topalović

