Bez licence nema ni pesticida

Poljoprivredna stručna služba Ruma započela je seriju predavanja na temu bezbednog rukovanja i primene sredstava za zaštitu bilja namenjenih poljoprivrednim proizvođačia, odnosno korisnicima sredstava za zaštitu bilja. Tu spadaju fizička lica, pravna lica, preduzetnici – svi koji se bave primenom sredstava za zaštitu bilja sa teritorija opština Ruma, Irig i Inđija. Korisnici sredstava za zaštitu bilja će biti u obavezi da pohađaju ovu obuku radi dobijanja sertifikata, koji će im ubuduće biti neophodan pri kupovini sredstava za zaštitu bilja i njihovoj primeni.

Još prošle godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je naložilo poljoprivrednim stručnim službama da sprovode pomenute obuke, između ostalog i zbog toga što je to jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju. Predavanja i obuke drže stručnjaci službe, od kojih je prvo održano u prostorijama Srednje poljoprivredne škole u Rumi.

-Nakon odslušane obuke, obaviće se testiranje i oni koji polože istog momenta će dobiti potvrdu o položenoj osnovnoj obuci za bezbednu primenu pesticida, dok će Uprava za zaštitu bilja u toku godine izdavati sertifikate i licence. Jedino sa tom licencom poljoprivrednici će moći da kupuju pesticide i da se ti pesticidi prometuju u okviru poljoprivrednih gazdinstava. Ideja je da u narednih godinu do godinu i po bar 70 procenata poljoprivrednih gazdinstava prođe tu osnovnu obuku i dobije licencu, rekao je Živko Cvetković, direktor Poljoprivredne stručne službe Ruma.

Prvo predavanje je bilo posećeno, što govori o tome da su poljoprivredni proizvođači ozbiljno shvatili novi propis koji se stavlja pred njih. Predavanja će se održavati svake nedelje, a po završetku radova u polju i dva puta nedeljno.

S.B.

