Prihrana pšenice pri kraju, čekaju se subvencije za setvu

U severnoj Mačvi privodi se kraju prihrana pšenice, dok se poljoprivrednici polako okreću pripremama za predstojeću prolećnu setvu. Kako navode u jednoj poljoprivrednoj apoteci, ovogodišnja prihrana obavljena je uz relativno stabilne cene mineralnih đubriva, iako je u poslednje vreme zabeležen njihov blagi rast.

-Prihrana pšenice je pri kraju. Cene đubriva tokom većeg dela sezone bile su relativno stabilne, ali su u poslednje vreme počele da rastu, verovatno usled globalnih dešavanja na tržištu – navodi sagovornica.

Trenutno se KAN prodaje po ceni od oko 48 dinara po kilogramu, dok je ranije koštao 45 dinara. Urea se kreće oko 62 dinara, dok se mešana NPK đubriva prodaju po različitim cenama – formulacija 15:15:15 iznosi oko 52 dinara, dok je NPK 16:16:16 približno 63 dinara po kilogramu.

Kada je reč o setvi kukuruza, semenski materijal je, prema rečima prodavaca, ove godine nešto jeftiniji nego lane.

-Cena semenskog kukuruza, bat za sada, niža je za oko dva do pet odsto u odnosu na prošlu godinu. Interesovanje je trenutno nešto slabije, ali prodaja je približno na istom nivou – objašnjava sagovornica.

Razlog za nešto sporiju kupovinu, kako dodaje, leži i u činjenici da je jesenas posejano znatno više pšenice nego godinu ranije, zbog čega su proizvođači veći deo sredstava već uložili u nabavku đubriva.

-Poljoprivrednici su dosta novca izdvojili za đubrivo, pa mnogi sada čekaju državne subvencije kako bi tim sredstvima kupili seme kukuruza. Naravno, pri većim količinama uvek postoji mogućnost manje korekcije cene – kaže ona.

Na tržištu i dalje dominiraju hibridi stranih kompanija poput „Syngente“ i „KWS-a“, dok je interesovanje za hibride domaćih instituta, poput NS i ZP semena, u padu.

-Mislim da proizvođači uglavnom gledaju prinos, jer su cene semena prilično ujednačene – dodaje sagovornica.

Najčešće se biraju srednje rani hibridi FAO grupe oko 400, kako bi berba mogla da počne ranije, što je posebno važno u uslovima sve češćih sušnih godina.

Kada su u pitanju druge ratarske kulture, potražnja za sojom je trenutno veoma mala, dok interesovanje za suncokret raste.

-Soja se uglavnom seje za sopstvene potrebe, dok je potražnja za suncokretom znatno veća nego prethodnih godina. Razlog je dobra otkupna cena u prethodnom periodu, ali i činjenica da ovoj kulturi odgovaraju klimatski uslovi. I u ovom slučaju prednjače hibridi stranih kompanija – zaključuje sagovornica.

D. Tufegdžić

