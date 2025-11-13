  • četvrtak, 13. novembar 2025.
Besplatna merenja i saveti građanima povodom Svetskog dana dijabetesa
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Besplatna merenja i saveti građanima povodom Svetskog dana dijabetesa

13. novembar 2025. godine

Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica će organizovati Dan otvorenih vrata u Savetovalištu za pravilnu ishranu od 8 do 10 časova i tom prilikom će se:

  • procenjivati rizik za obolevanje od dijabetesa putem upitnika;
  • određivati indeks telesne mase, uz savet o pravilnoj ishrani;
  • meriti nivo šećera u krvi (u saradnji sa Domom zdravlja Sremska Mitrovica);
  • meriti krvni pritisak, telesna visina i telesna masa.

Milioni ljudi obolelih od dijabetesa suočavaju se sa svakodnevnim izazovima u održavanju vrednosti šećera u krvi, kako na poslu, tako u školi i kod kuće. Održavanje vrednosti glikemije u referentnim granicama u velikoj meri utiče na fizičko i mentalno zdravlje svakog pojedinca koji se bori sa dijabetesom.
Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti obeležava se 14. novembra, počev od 1991. godine. Na ovaj način se javnost upoznaje sa značajem primarne prevencije šećerne bolesti, kao i na složenost njenih zdravstvenih i socijalnih posledica.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Konkurs za studentske stipendije
categories_image
Info dan o energetskoj efikasnosti
categories_image
Veliko interesovanje građana za mere energetske efikasnosti u Inđiji
categories_image
Izložba sitnih životinja u Salašu Noćajskom 23. novembra
categories_image
Laćarci pokazali humanost i dobrovoljno dali krv
categories_image
Završni radovi u Pavlovačkoj ulici u Rumi
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Vesti

Komemoracija u Zasavici

categories_image

Sport | Vesti | Inđija

Predstavnici državnih institucij...

categories_image

Hronika | Kultura | Vesti

Jubilarni Srem folk fest

categories_image

Ekonomija | Vesti

Zaštita oznake „sremski kulen“

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt