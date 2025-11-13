Besplatna merenja i saveti građanima povodom Svetskog dana dijabetesa

Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica će organizovati Dan otvorenih vrata u Savetovalištu za pravilnu ishranu od 8 do 10 časova i tom prilikom će se:

procenjivati rizik za obolevanje od dijabetesa putem upitnika;

određivati indeks telesne mase, uz savet o pravilnoj ishrani;

meriti nivo šećera u krvi (u saradnji sa Domom zdravlja Sremska Mitrovica);

meriti krvni pritisak, telesna visina i telesna masa.

Milioni ljudi obolelih od dijabetesa suočavaju se sa svakodnevnim izazovima u održavanju vrednosti šećera u krvi, kako na poslu, tako u školi i kod kuće. Održavanje vrednosti glikemije u referentnim granicama u velikoj meri utiče na fizičko i mentalno zdravlje svakog pojedinca koji se bori sa dijabetesom.

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti obeležava se 14. novembra, počev od 1991. godine. Na ovaj način se javnost upoznaje sa značajem primarne prevencije šećerne bolesti, kao i na složenost njenih zdravstvenih i socijalnih posledica.

