  • petak, 7. novembar 2025.
Akcija dobrovoljnog davanja krvi 12. novembra u Laćarku
Društvo | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Akcija dobrovoljnog davanja krvi 12. novembra u Laćarku

7. novembar 2025. godine

Crveni krst Sremska Mitrovica poziva sve humane sugrađane da učestvuju u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana u sredu, 12. novembra, u sali za venčanja Mesne zajednice Laćarak, u vremenu od 9 do 12 časova.

Krv može da da svaka zdrava osoba koja ima najmanje 18 i najviše 65 godina, težine veće od 50 kilograma. Davalac krvi treba da bude zdrav, da ima dobru krvnu sliku i da bude negativan na uzročnike krvlju prenosivih bolesti.

Muškarci mogu da daju krv na tri meseca, a ženske osobe na četiri meseca.

Osobe koje ispunjavaju kriterijume za davanje krvi i žele da daju krv podvrgavaju se lekarskom pregledu, daju podatke o svom zdravstvenom stanju i testiraju se pre davanja krvi. Popunjavanje upitnika sa pitanjima o ponašanju osobe i njegovom zdravlju tokom prethodnog perioda je važno za lekara da odluči da li ta osoba može da da krv i da li je ta krv bezbedna za transfuziju osobama kojima je potrebna.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

