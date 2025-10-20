  • ponedeljak, 20. oktobar 2025.
Zakazana 12. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica
Zakazana 12. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

20. oktobar 2025. godine

U utorak, 28. oktobra sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 12. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1.Potvrđivanje mandata odbornika u skupštini Grada Sremska Mitrovica,
2.Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2025. godinu,
3.Predlog izmena kadrovskog plana organa Grada Sremska Mitrovica za 2025. godinu,
4.Predlog odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
5.Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
6.Predlozi odluka o izradi planova detaljne regulacije, i to:
-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije proširenja groblja u naseljenom mestu Manđelos,
-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone „Jezero“ u K.O. Sremska Mitrovica,
7.Izmene programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Sremska Mitrovica za 2025. godinu,
8.Predlozi izmena planova i programa poslovanja za 2025. godinu i to:
-izmena programa poslovanja Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica za 2025. godinu,
-izmena programa poslovanja Javnog preduzeća za poslove urbanizma „Urbanizam“ Sremska Mitrovica za 2025. godinu,
-izmena plana i programa poslovanja Preduzeća za održavanje ulica i puteva „Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica za 2025. godinu sa izmenom plana i programa održavanja lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2025. godinu,
9.Predlozi rešenja i zaključaka o pribavljanju nepokretnosti i pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska ŽMitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu i to:
-predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, katastarska parcela broj 7270/4 K.O.Sremska Mitrovica, iz privatne svojine Savanović Nedeljka i Savanović Gordane iz Laćarka, neposrednom pogodbom uz naknadu,
-predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, katastarska parcela broj 1862/2 K.O.Sremska Mitrovica, iz privatne svojine Jovanović Slađane iz Sremske Mitrovice, neposrednom pogodbom uz naknadu,
-predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, katastarska parcela broj 1886 K.O.Sremska Mitrovica, iz privatne svojine Penić Nade iz Sremske Mitrovice, neposrednom pogodbom uz naknadu,
-predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenju nepokretnosti iz javne svojine neposrednom pogodbom putem razmene sa Radosavljević Slobodanom iz Sremske Mitrovice, uz naknadu,
10.Predlozi rešenja o dodeli novembarskih nagrada i plaketa Grada Sremska Mitrovica,
11.Izbori i imenovanja.

