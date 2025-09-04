JESENI DAN POLJA: Prikazano preko 140 ogleda

Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica tradicionalno je organizovala Jesenji Dan polja kukuruza, suncokreta i soje na Oglednom polju u ataru između Laćarka i Čalme.

Ovaj tradicionalni događaj bio je prilika za poljoprivrednike da čuju reč nauke, razmene iskustva i saznaju novine u oblasti proizvodnje, kao i da razgovaraju sa predstavnicima semenskih, biohemijskih i osiguravajućih kuća.

-Prikazano je preko 140 ogleda, što je veoma dobar broj. Trudimo se da zadržimo tradiciju organizovanja ovakvih manifestacija i okupimo poljoprivrednike u velikom broju. Na ovom Danu polja, kompanija „Kite doo“ iz Sremske Mitrovice izložila je svoju mehanizaciju, gde su svi zainteresovani mogli da se upoznaju sa mašinama. Tradicionalno spremala se i ukusna hrana, od poljoprivrednih proizvoda poteklih baš sa naših polja – rekao je Stevan Savčić, direktor Poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica.

