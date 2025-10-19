  • nedelja, 19. oktobar 2025.
Višestruko veći odziv davalaca krvi za povređene u Sremskoj Mitrovici
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Višestruko veći odziv davalaca krvi za povređene u Sremskoj Mitrovici

19. oktobar 2025. godine

Ruma-Na vanrednoj akciji dobrovoljnog davalaštva krvi Crvenog krsta u Rumi za povređene u saobraćajnoj nezgodi kod Sremske Mitrovice zabeležen je višestruko veći odziv davalaca. Među nijma je i velik broj novih davalaca. Crveni krst Ruma zahvaljuje građanima koji su se odazvali pozivu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Stojadin i dalje plovi našim putevima- originalni ljubimac iz 1978. Miloša Velikića
categories_image
U ponedeljak dan žalosti, dopunske posete za porodice povređenih u mitrovačkoj bolnici
categories_image
Zadržan vozač koji je osumnjičen da je izazvao saobraćajnu nezgodu
categories_image
HITNO: Vanredna akcija davanja krvi u Sremskoj Mitrovici
categories_image
Probijena prva cev Fruškogorskog tunela u Irigu
categories_image
SREMSKA MITROVICA: Prevrnuo se autobus sa radnicima fabrike HealthCare
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Šid

Akcija dobrovoljnog davanja krvi

categories_image

Društvo | Zabava | Hronika | Pećinci | Vesti

U subotu 9. Kiflicijada

categories_image

Društvo | Hronika | Vesti

Osnovi bezbednosti dece

categories_image

Vesti | Poljoprivreda

Dodeljena sredstva za unapređenj...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt