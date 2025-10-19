Višestruko veći odziv davalaca krvi za povređene u Sremskoj Mitrovici

Ruma-Na vanrednoj akciji dobrovoljnog davalaštva krvi Crvenog krsta u Rumi za povređene u saobraćajnoj nezgodi kod Sremske Mitrovice zabeležen je višestruko veći odziv davalaca. Među nijma je i velik broj novih davalaca. Crveni krst Ruma zahvaljuje građanima koji su se odazvali pozivu.

