  • sreda, 1. oktobar 2025.
U Laćarku 37 domaćinstava priključeno na novu kanalizacionu mrežu
Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
U Laćarku 37 domaćinstava priključeno na novu kanalizacionu mrežu

1. oktobar 2025. godine

U protekla tri meseca, koliko traje prijem zahteva za priključenje na kanalizacionu mrežu koja se gradi u Laćarku, podneto je 298 zahteva. Uporedo sa tim, radi se na proceduri kojoj prethodi potpisivanje ugovora. Prvi priključci već su izvedeni za 37 domaćinstava čiji su predmeti u potpunosti obrađeni i zaključeni.

Kancelarija JKP „Vodovod“ za prijem zahteva i potpisivanje ugovora i dalje radi svakim radnim danom u prostorijama Mesne zajednice Laćarak. Podsećamo da je procedura maksimalno pojednostavljena, a potrebno je poneti samo ličnu kartu.

Kako je naveo Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice, svi koji podnose zahtev imaju pravo na oslobađanje od troškova u vrednosti od 300 do 500 evra.

