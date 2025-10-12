  • nedelja, 12. oktobar 2025.
Stara vrdnička pruga postaje pešačko-biciklistička staza
Društvo | Vesti | Irig | Vrdnik
0 Komentara

Stara vrdnička pruga postaje pešačko-biciklistička staza

12. oktobar 2025. godine

VrdnikU Vrdniku je u toku izgradnja pešačko-biciklističke staze koja će povezivati banjsko naselje sa jezerom Kudoš u Pavlovcima. U pitanju je staza koja će biti dužine oko pet kilometara, širine od 2,5 do 3 metra, presvučena asfaltom do kraja naselja, a dalje ka Pavlovcima behaton pločama. Duž staze će biti postavljeno osvetljenje i odmorišta, a u okviru velikog projekta planirano je i uređenje platoa kod autobuske stanice u Vrdniku, odakle i počinje trasa. Radi se o trasi nekadašnje pruge, a u pitanju je veliki projekat unapređenja turističke infrastrukture koji finansira Svetska banka.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

