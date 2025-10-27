  • ponedeljak, 27. oktobar 2025.
Slava SNS-a u Rumi
Politika | Ruma
0 Komentara

Slava SNS-a u Rumi

27. oktobar 2025. godine

Ruma-Opštinski odbor Srpske napredne stranke obeležio je stranačku slavu Svetu Petku. Uz služenje pravoslavnog sveštenstva rezan je slavski kolač, a ovogodišnji kum slave je Miroslav Jokić, zamenik direktora Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Predsednik Opštinskog odbora SNS-a u Rumi i predsednik Opštine Ruma, Dušan Ljubišić, je istakao da slava jeste prilika da se sumiraju rezultati rada u proteklih godinu dana i naglasio da se ovih dana očekuje otvaranje hale u Putincima, završetak izgradnje Bulevara Vuka Karadžića i rekonstrukcije Pavlovačke ulice, ali i početak rada mini fabrika vode u Klenku i Grabovcima. On je dodao i da su započeti kapitalni milionski projekti poput uređenja urbanih džepova, izgradnje mosta u produžetku novog bulevara, magistralnog cevovoda za vodosnabdevanje i kolektora za unapređenje kanalizacione mreže. Na tome se zahvalio ne samo članstvu nego i ljudima iz Rume koji su visokim pozicijama u pokrajinskim strukturama. Ljubišić se zahvalio članstvu, na tome što su, kako je rekao, odbranili i brane stranku u vreme blokada i rekao da Ruma i Srbija idu napred.

