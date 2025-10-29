Savremena oprema za zbrinjavanje otpada

Ministarka zaštite životne sredine, Sara Pavkov, potpisala je dva važna ugovora koja će doprineti efikasnijem upravljanju otpadom, u skladu sa najvišim evropskim standardima. Jedan od njih je i Ugovor o nabavci specijalizovane opreme za Regionalni centar „Srem-Mačva“ u Sremskoj Mitrovici. Ministarka je istakla da će se ovim projektom obezbediti i specijalna oprema koja će se koristiti u RC „Srem-Mačva“, a koja će značajno doprineti njegovom efikasnijem radu.

-U pitanju je ugovor koji smo potpisali podrazumeva nabavku specijalne opreme, bagera utovarivača, buldožera i mini utovarivača, koji će poboljšati rad u ovom regionalnom centru. Već smo započeli realizaciju izuzetno važnog kapitalnog projekta proširenja i modernizacije ovog centra, a u toku su pripremni radovi i opremanje gradilišta. To nam je veoma važno jer ka njemu gravitira pet lokalnih samouprava iz dva regiona, a to su Sremska Mitrovica, Šid i Ruma u Sremskom okrugu, kao i Šabac i Bogatić u Mačvanskom okrugu, gde ukupno živi gotovo 280.000 građana – navela je Pavkov.

Izvor: www.ekologija.gov.rs

