  • četvrtak, 16. oktobar 2025.
Sanitarna zaštita mitrovačkih izvorišta
Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Sanitarna zaštita mitrovačkih izvorišta

16. oktobar 2025. godine

U JKP „Vodovod“ u toku je akcija uređenja zelenih površina na martinačkom i sremskomitrovičkom izvorištu. Ova planirana aktivnost obuhvata košenje trave, orezivanje oštećenih grana na drveću, kao i uklanjanje nečistoća nastalih u procesu rada ili vremenskim uslovima.

Pored sprovođenja higijenskih mera, ova aktivnost ima za cilj i unapređenje zona sanitarne zaštite. Na velikoj teritoriji oba izvorišta koja su u nadležnosti JKP „Vodovod“ nalaze se objekti od izuzetne važnosti za kvalitet vodosnbdevanja. Bunari i rezervoari, kao i samo Postrojenje za preradu vode podležu sanitarnim propisima u pogledu postizanja odgovarajućeg kvaliteta vode. Zaštita podzemnih voda u tome ima značajnu ulogu.

Uređenje zona sanitarne zaštite jasno je definisano odgovarajućim pravilnicaima. Na taj način stvaraju se uslovi u kojima nije moguće odlaganje smeća, hemijsko tretiranje zemljišta, izgradnja objekata i druge aktivnosti koje bi na bilo koji način mogle da ugroze kvalitet vode. Oba mitrovička izvorišta u potpunosti zadovoljavaju najviše ekološke i sanitarne kriterijume. Ispoštovane su sve propisane mere u toj oblasti (ograđivanje, obeležavanje, osvetljenje) sa ciljem da se iz prirode dobije samo najbolje. Uređenje zelenih površina najvažniji je deo tog procesa.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

