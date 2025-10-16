Sanitarna zaštita mitrovačkih izvorišta

U JKP „Vodovod“ u toku je akcija uređenja zelenih površina na martinačkom i sremskomitrovičkom izvorištu. Ova planirana aktivnost obuhvata košenje trave, orezivanje oštećenih grana na drveću, kao i uklanjanje nečistoća nastalih u procesu rada ili vremenskim uslovima.

Pored sprovođenja higijenskih mera, ova aktivnost ima za cilj i unapređenje zona sanitarne zaštite. Na velikoj teritoriji oba izvorišta koja su u nadležnosti JKP „Vodovod“ nalaze se objekti od izuzetne važnosti za kvalitet vodosnbdevanja. Bunari i rezervoari, kao i samo Postrojenje za preradu vode podležu sanitarnim propisima u pogledu postizanja odgovarajućeg kvaliteta vode. Zaštita podzemnih voda u tome ima značajnu ulogu.

Uređenje zona sanitarne zaštite jasno je definisano odgovarajućim pravilnicaima. Na taj način stvaraju se uslovi u kojima nije moguće odlaganje smeća, hemijsko tretiranje zemljišta, izgradnja objekata i druge aktivnosti koje bi na bilo koji način mogle da ugroze kvalitet vode. Oba mitrovička izvorišta u potpunosti zadovoljavaju najviše ekološke i sanitarne kriterijume. Ispoštovane su sve propisane mere u toj oblasti (ograđivanje, obeležavanje, osvetljenje) sa ciljem da se iz prirode dobije samo najbolje. Uređenje zelenih površina najvažniji je deo tog procesa.

