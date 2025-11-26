Rekreativna folklorna grupa za žene od 30 do 50 godina u Laćarku

Kulturno-umetničko društvo „Sava Kličković” iz Laćarka pokreće rekreativnu folklornu grupu namenjenu ženama uzrasta od 30 do 50 godina. Zainteresovane dame mogu se priključiti bez obzira na prethodno iskustvo u igri, a cilj programa je druženje, rekreacija i očuvanje tradicije.

Probe će se održavati dva puta nedeljno, sredom i petkom u 21:15, u sali Mesne zajednice Laćarak.

Organizatori poručuju da je folklor odličan način da se unapredi fizička kondicija, uz prijatno druženje i učenje tradicionalnih igara.

Sve žene koje žele da provedu slobodno vreme kroz ples i zabavu pozvane su da se priključe i postanu deo nove folklorne ekipe.

Izvor: Laćaračke vesti

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.