  • petak, 24. oktobar 2025.
Rumljanka Dragana Milanović šampionka u bodibildingu
Sport | Ruma
0 Komentara

Rumljanka Dragana Milanović šampionka u bodibildingu

24. oktobar 2025. godine

Ruma-Bodibilderka iz Rume,  Dragana Milanović, među poslednjim uspesima ove jeseni donosi i 1.mesto i zlatnu medalju na završnom takmičenju sezone “Ahilej” Beogradu,  u kategoriji Bikini Fitnes +166 cm. Na takmičenju “Atleta” u Aranđelovcu krajem septembra je osvojila 3. mesto u kategoriji Bikini +164 cm, u konkurenciji od  sedam izuzetnih takmičarki. I na takmičenju “Azgard” održanom je u Jagodini prvog vikenda oktobra, Dragana je ostvarila izvanredan uspeh osvanjem 3. mesta u dve kategorije  Bikini Master +40 godina i  Bikini Fitnes +165 cm.



Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

