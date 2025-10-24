Rumljanka Dragana Milanović šampionka u bodibildingu

Ruma-Bodibilderka iz Rume, Dragana Milanović, među poslednjim uspesima ove jeseni donosi i 1.mesto i zlatnu medalju na završnom takmičenju sezone “Ahilej” Beogradu, u kategoriji Bikini Fitnes +166 cm. Na takmičenju “Atleta” u Aranđelovcu krajem septembra je osvojila 3. mesto u kategoriji Bikini +164 cm, u konkurenciji od sedam izuzetnih takmičarki. I na takmičenju “Azgard” održanom je u Jagodini prvog vikenda oktobra, Dragana je ostvarila izvanredan uspeh osvanjem 3. mesta u dve kategorije Bikini Master +40 godina i Bikini Fitnes +165 cm.









