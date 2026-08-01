Rumfest u znaku dinosaurusa

Ruma-U parku Heroja sa Košara i Paštrika u Rumi počeo je 15.Rumfest . Tri dana programa posvećeno je deci sa temom dinosaurusa, čije su makete postavljene u parku. Program za najmlađe podrazumeva projekcije filmova, amimatore, muzičke i zabavne programe, a za odrasle su postavljeni i prodajni štandovi domaćih proizvoda.
-Rumfest je manifestacija koja postoji od osnivanja Turističke organizacije Opštine Ruma i iz godine u godinu postaje prepoznatljiv deo programa letnjih dešavanja u gradu. Ovaj festival je drugačiji u odnosu na prethodne godine jer ima tematski karakter. Ceo ovogodišnji program za temu ima dinosauruse, pa smo osmislili Dino park i svi događaji protiču u tom znaku. Do sada je Rumfest trajao dva, a ove godine tri dana. Pored izložbe i filmova, tu su naši izlagači i oni će u parku biti do 10.avgusta, kao i izložba Dino park, tako da se ove godine družimo nešto duže. Sa našim sugrađanima ćemo narednih godina određivati teme Rumfesta, rekla je Jelena Vidaković, direktorka Turističke organizacije Opštine Ruma.