Viktor Stefanović iz Kragujevca pobednik plivačkog maratona Jarak-Šabac

Jarak-U Jarku je danas vikenda startovao, a u Šapcu završio 56.plivački maraton Jarak-Šabac, poznatiji kao Trka mira. Na maratonskoj trci dugoj 18,8 kilometara učetstvovalo je sedam najboljih srpskih plivača na otvorenim vodama i među njima jedina devojka, sada već poznata mlada Rumljanka Milica Ljubisavljević. Zvanični organizatori su Plivački klub „Delfin“ Šabac uz pokroviteljstvo Grada Šapca, Turističke organizacije Grada Šapca i Mesne zajednice Jarak. Prvi kroz cilj prošao je Viktor Stefanović iz Kragujevca, koji je stazu dugu 18,8 kilometara preplivao za tri sata i 15 minuta. Drugoplasirana je Milica Ljubisavljević iz Rume koja je bila najbolja u ženskoj konkurenciji sa vremenom od tri sata i 26 minuta. Trećeplasirani je Matija Vidović iz Sremske Mitrovice.

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