Zdrava hrana i čista ljubav

Malo carstvo Tanje i Milana Maslića iz Rume trenutno broji tri koze, jedno jare, jednu ovcu i jedno jagnje. Iako to deluje kao skroman broj, za njih je to izvor neizmerne sreće. Uz baštu sa povrtarskim kulturama, ovaj bračni par sa dvoje male dece pokazuje da poljoprivredom za sopstvene potrebe i te kako može da se bavi i u gradskoj sredini. Sve je počelo potpuno spontano, iz čiste ljubavi – kupili su prvu kozu sa željom da imaju nešto svoje, zdravo i prirodno.

– Međutim, ta ljubav nas je brzo osvojila, stado se proširilo na ovo što imamo danas, a verujte da ovde nije kraj. Imamo velike planove i želimo da nastavimo sa ulaganjem u našu malu farmu, kažu Tanja i Milan.

I dok se poljoprivreda, kao osnovni posao, sasvim opravdano gleda i sa finansijske strane, Maslići digitron ostavljaju u drugom planu. Njihova računica se gleda kroz zdravu hranu kojoj se zna poreklo i to je osnovni motiv. Što pretekne završi kod stalnih kupaca i svi su na dobitku. Bez velikih očekivanja, mala farma se razvija, a Maslići se pružaju „onoliko koliko su dugački“ bez glavobolje.

– Ako poljoprivredu na malo posmatrate isključivo kroz digitron i suvi profit, računica je tesna, posebno zato što hranu za životinje kupujemo, a ne proizvodimo sami. Međutim, isplativost se ovde meri na sasvim drugačiji način. Za kućne potrebe, vrednost je neprocenjiva – na stolu uvek imamo vrhunski kvalitet. S druge strane, višak proizvoda uspešno prodajemo. U ponudi imamo domaći kozji sir, mleko i surutku. Kupci prepoznaju kvalitet, pa od prodaje uspevamo da pokrijemo troškove hrane za životinje, što nam omogućava da održavamo i širimo stado bez finansijskog tereta za kućni budžet, objašnjava Tanja Maslić.

Glavobolje nema, ali posla ima, a nemoguće ga je raditi ako ga ne volite.

– Koze i ovce su izuzetno harizmatične, pametne i zahvalne životinje. Naravno, obaveza ima i posao traži kontinuitet – nema pauze, vikenda ili odmora. Ali, onog trenutka kada uđete među njih, sav umor nestaje. Najveće zadovoljstvo leži u saznanju da stvarate nešto zdravo i provereno za svoju porodicu i ljude koji od nas kupuju. Taj miris svežeg mleka i ponos kada napravite savršen sir ne mogu se zameniti ni sa jednim poslom u kancelariji, kažu Maslići.

To znači da svaki dan podrazumeva rano jutarnje i večernje hranjenje, čišćenje objekta, mužu i brigu o higijeni. Kako hranu kupuju, fokusirani su na to da nabave najkvalitetnije seno, detelinu i koncentrovanu hranu od žitarica dobijaju od porodičnog prijatelja koji ima svoj mlin kako bi životinje dobile sve nutritivne elemente. Pored ishrane, nega podrazumeva redovnu kontrolu i preventivnu veterinarsku zaštitu.

– Čist prostor, sveža voda i kvalitetna hrana su tri stuba zdravlja naših životinja. Kod ovaca i koza prirodni ciklus je vezan za skraćivanje dana. Kada nastupi jesen i vreme zahladi, obično od septembra do novembra, životinje ulaze u fazu parenja, ovce se mrkaju, a koze skaču. Gravidnost traje oko pet meseci, što znači da se odmah posle Nove godine, tokom zime i ranog proleća, radujemo novom životu – tada nastupa period jagnjenja i jarenja. To je ujedno i najlepši, ali i najizazovniji period godine, jer smo tada danonoćno uz njih kako bi sve prošlo u najboljem redu, kaže Tanja i dodaje da je to posebna radost za decu Uroša i Andreu.

To je u potpunosti porodična priča i kako kažu to ih najviše ispunjava, a životinje su postale ravnopravni članovi njihovog domaćinstva.

– Kroz brigu o jaradima i jagnjadima, deca uče šta znači odgovornost, empatija i radna navika. Njihova pomoć nam mnogo znači, a najlepši prizor je kada vidite decu koja slobodno vreme provode na vazduhu, igrajući se sa životinjama, umesto ispred ekrana. Kada podvučemo crtu, naša najveća računica je zdravlje i mir. Imati sopstvenu, proverenu i stopostotno zdravu hranu na stolu u današnje vreme je čist luksuz. Činjenica da od prodaje sira, mleka i surutke možemo da pokrijemo troškove kupovne hrane i uložimo u dalji razvoj stada za nas je sasvim dovoljan uspeh. Pokreće nas čista ljubav, a kada radite iz ljubavi, uspeh i računica uvek dođu sami od sebe, zaključuju Milan i Tanja Maslić iz Rume.

S.B.

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