  • petak, 10. oktobar 2025.
Rumljani ponovo prikupili najviše sredstava za podršku NURDOR-u
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Rumljani ponovo prikupili najviše sredstava za podršku NURDOR-u

10. oktobar 2025. godine

Ruma-Na Gradskom trgu u Rumi je održana manifestacija pod nazivom „Zlatni septembar u oktobru – Deca za decu“, koju organizuje Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka – NURDOR. Ovaj humanitarni događaj posvećen je podršci deci i mladima koji se bore sa malignim bolestima i njihovim porodicama. I ove godine Rumljani su bili najuspešniji u Srbiji prikupivši 606.175,00 dinara tokom humanitarnog bazara i celonedeljnih humanitarnih aktivnosti. Podrška organizaciji stigla je od Opštine Ruma, Tehničke škole, vrtića, osnovnih i srednjih škola, rumskih ustanova i preduzeća.

