  • utorak, 7. oktobar 2025.
Psihološka triler „Nesporazum“ pred publikom u Sremskoj Mitrovici 15. oktobra
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
Sremska Mitrovica će u sredu, 15. oktobra, biti domaćin još jedne izuzetne pozorišne večeri – u Pozorištu „Dobrica Milutinović“ biće izvedena predstava „Nesporazum“ Albera Kamija, u režiji Slobodana Stankovića, s početkom u 20 časova.

Predstava u produkciji Kulturnog centra „Pećinci“ tokom protekle sezone osvojila je čak 28 nagrada na festivalima širom Srbije, uključujući priznanja za najbolju predstavu u celini, režiju, glumačka ostvarenja i scenografiju. Reč je o dubokoj psihološkoj drami koja kroz minimalistički i simbolički scenski izraz istražuje smisao postojanja, usamljenost čoveka i večito traganje za bliskošću.

U predstavi igraju: Jelena Nedeljković, Merima Radivojević, Ivana Jokić i Bojan Naić. U Stankovićevoj interpretaciji, Kamijev tekst dobija savremenu scensku formu u kojoj prostor, svetlo i tišina postaju ravnopravni partneri glumcima. Unutrašnji konflikti likova razotkrivaju se kroz naizgled jednostavne dijaloge, ali sa snažnim psihološkim podtekstom. Rediteljski koncept zasnovan je na pojednostavljenom scenskom prostoru i stilizovanoj glumi, gde svaka scena gradi napetost i osećaj egzistencijalne hladnoće, a taj spoj emocionalne distance i intenzivne unutrašnje drame predstavi daje prepoznatljiv pečat.

„Nesporazum“ je prethodnim izvođenjima osvajao publiku i stručnu javnost, kako zbog estetske čistote izraza, tako i zbog aktuelnosti tema koje preispituju granice ljudske bliskosti, tuđinstva i moralne odgovornosti. Predstava je gostovala u brojnim gradovima širom Srbije, a nastup u Sremskoj Mitrovici predstavlja nastavak uspešnog festivalskog i repertoarskog puta.

Izvođenje se realizuje u saradnji Kulturnog centra „Pećinci“ i Pozorišta „Dobrica Milutinović“, uz podršku Opštine Pećinci.
Ulaznice su u prodaji po ceni od 600 dinara, uz popuste za grupe – po 400 dinara po osobi za osam i više gledalaca, kao i povlašćene karte po 300 dinara za penzionere, studente, učenike i osobe sa invaliditetom. Za informacije i rezervacije pozvati 022/615-115.

