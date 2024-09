NEKAD U SREMSKIM (1995): Groznica laćaračke ulice

Samo u jednoj ulici više od 40 obolelih – Da li je reč o kju-groznici ili o atipičnoj upali pluća pokazaće analize iz nadležne ustanove – Presudna komunalna nehigijena

jun 1995. godine

Više od 40 žitelja sremskog sela Laćarka iz ulice 20. juli obratilo se ovih dana lekarima Medicinskog centra u Sremskoj Mitrovici zbog iste bolesti. Za stručnjaka ATD-a ovo je bio signal da je reč o epidemiji, a da li je to samo atipična upala pluća ili kju-groznica, znaće se uskoro kada stignu sve analize krvi iz Higijenskog zavoda u Sremskoj Mitrovici.

Prema rečima dr Jovana Alargića, načelnika Antituberkuloznog dispanzera ipak se može govoriti o epidemiji jer zapravo, tačan broj obolelih još nije utvrđen.

-Zaključili smo da je reč o kju-groznici, mada, dok sve analize ne stignu bolest se vodi kao atipična virusna upala pluća. Inače, ovo je treća veća epidemija u poslednjih nekoliko godina. Prva je bila u Bešenovu, a najveća protekle godine u Šuljmu kada je zabeleženo više od 70 slučajeva ove bolesti. Kju-groznica je bolest, pre svega, ovaca, koza i krava čiji je uzročnik rikecija.

Prenosi se vazduhom, a ređe mlekom i mesom. Pošto su u Laćarku u pitanju uginule ovce moguće je da je reč upravo o ovoj bolesti. Posle prošlogodišnje epidemije u Šuljmu analizirali smo problem i utvrdili da je on u divljim deponijama na koje se bacaju uginule životinje.

Najčešće ovce prenose ovu bolest. Inače, od kju-groznice ne oboljevaju deca, jer imaju prirodni imunitet a ona se uspešno leči tetraciklinima, antibioticima širokog spektra – navodi dr Alargić.

Za stručnjake Medicinskog centra ova bolest nije iznenađenje, jer se upravo javlja u krajevima gde ima stoke. U preventivnom delovanju važno bi bilo podići nivo komunalne higijene, angažovati veterinarske službe i komunalni sektor opštine kako do epidemije širih razmera ne bi dolazilo.

-S obzirom da su svi naši pacijenti reagovali dobro na tetracikline došli smo do zaključka da je reč o kju-groznici i odmah alarmirali epidemiološku službu. Analize uzoraka krvi pokazaće da li smo bili u pravu, a do tada govorimo samo kao o atipičnoj upali pluća. Zanimljivo je što je veliki broj pacijenata iz iste ulice, što znači da tu postoji neki izvor zaraze – kaže dr Jovan Alargić.

Dr Mara Draganović – Radovančević kaže da ova bolest počinje kao nespecifična infektivna bolest uz malaksalost, glavobolje, bolove po celom telu, posebno u mišićima, temperaturu, kašalj. Na osnovu kliničke slike i rendgenskog nalaza znamo o kojoj vrsti pneumonije se radi. Bolest može da traje i do tri nedelje, a s obzirom da simptomi mogu da budu nespecifični, verovatno ima i onih koji se i ne jave lekaru, pa sasvim sigurno ima više obolelih od broja koji mi navodimo. Ova infekcija je aerogena i može da se prenese i međusobnim kontaktom. Poučeni prethodnim iskustvima, lečenje smo odmah započinjali tetraciklinima i do sada nije bilo komplikacija, tako da su svi koji su se nama obratili pušteni na kućno lečenje. Treba reći i to da se preležana kju-groznica više ne vraća – kaže dr Radovančević.

O komunalnoj higijeni očigledno bi svi morali da povedu više računa, kako se epidemije na ovim prostorima ne bi svake godine pojavljivale. Istina, opštinskim uredbama regulisano je gde i kako se mogu sahranjivati uginule životinje, međutim, praksa je pokazala da se većina ne pridržava ovoga, pa bi posla bilo i za inspekcijske službe. U suprotnom, ako se nastavi sa ovakvim progresijama divljih deponija verovatno nas neće zadesiti samo epidemija kju-groznice.

J. Zurković

