POTPISAN UGOVOR O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI: Solarna elektrana na zgradi „Vodovoda“

Sa predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike pomoćnik predsednika opštine Inđija Borislav Naić potpisao je ugovor kojim je omogućena realizacija projekta izgradnje solarne elektrane na krovu zgrade JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Ugovor je potpisan u okviru programa unapređenja energetske efikasnosti objekata od javnog značaja, a njegova vrednost iznosi skoro 16 miliona dinara, od čega je 70 odsto sredstava obezbeđeno iz državnih fondova. Planirana je izgradnja solarne elektrane snage 150 kWp.

Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Dragan Surla istakao je da će ovaj projekat značajno smanjiti troškove električne energije i doprineti zaštiti životne sredine.

-Opredelili smo se za ovaj vid proizvodnje električne energije jer je najčistiji i najpovoljniji. Procene pokazuju da ćemo na ovaj način uštedeti i do 40 odsto utrošenih sredstava za struju u upravnoj zgradi, rekao je Surla.

On je dodao da je javno preduzeće već ishodovalo građevinsku dozvolu za izgradnju solarne elektrane i na inđijskom izvorištu, čime se nastavlja ulaganje u održive i energetski efikasne projekte.

M.S.

