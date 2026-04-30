Počele pripreme za otvaranje gradskog bazena u Inđiji

Ustanova Sportski centar u Inđiji, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Komunalac“ počela je aktivnosti na uređenju prostora oko gradskog bazena, u susret novoj kupališnoj sezoni. Uređena je i pokošena obala do jezera Barica, radovi se nastavljaju tokom maja, a otvaranje inđijskog bazena planirano je za početak juna.

