Počinje sa radom kotlarnica kod zgrade „Lepa Brena“ u Rumi

Ruma- U novoj grejnoj sezoni sa radom treba da počne i kotlarnica u dvorištu zgrade „Lepa Brena“, čime bi daljinski sistem grejanja u Rumi u potpunosti prešao na gas kao energent. Uprkos sudskom procesu sa izvođačem radova, u Opštini Ruma kažu da se obavljaju poslednje provere i pripreme tako da će od ove jeseni stanari zgrada kod pijace imati tople radijatore ali bez zagađenja vazduha. Izgradnjom treće kotlarnice na gas u Rumi, iz upotrebe se izbacuje mazut koji je i ekonomski i ekološki neprihvatljiv energent.

