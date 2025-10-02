  • četvrtak, 2. oktobar 2025.
Počinje sa radom kotlarnica kod zgrade „Lepa Brena“ u Rumi
Društvo | Vesti | Ruma
Počinje sa radom kotlarnica kod zgrade „Lepa Brena“ u Rumi

2. oktobar 2025. godine

Ruma- U novoj grejnoj sezoni sa radom treba da počne i kotlarnica u dvorištu zgrade „Lepa Brena“, čime bi daljinski sistem grejanja u Rumi u potpunosti prešao na gas kao energent. Uprkos sudskom procesu sa izvođačem radova, u Opštini Ruma kažu da se obavljaju poslednje provere i pripreme tako da će od ove jeseni stanari zgrada kod pijace imati tople radijatore ali bez zagađenja vazduha. Izgradnjom treće kotlarnice na gas u Rumi, iz upotrebe se izbacuje mazut koji je i ekonomski i ekološki neprihvatljiv energent.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

