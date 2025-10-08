Otvorene prijave za Foto-konkurs „Mitrovica kroz objektiv“

Ustanova za negovanje kulture „Srem“ poziva sve zainteresovane sa područja Grada Sremska Mitrovica, da se prijave na FOTO-KONKURS „MITROVICA KROZ OBJEKTIV“ – Foto amateri.

Za Konkurs je potrebno poslati maksimalno 3 fotografije u elektronskom formatu (JPEG) na adresu: ustanovasrem.foto@gmail.com

Kao i prethodnih godina fotografije će biti objavljene na Facebook stranici Ustanove za negovanje kulture „Srem“ https:/www.facebook.com/ustanova.sremsm gde će građani u svojstvu Žirija publike moći „lajkovima“ da glasaju za najkreativniji rad.

Dobitnike prve tri nagrade na izložbi „Mitrovica kroz objektiv“ biraće stručni Žiri. Pobedničke fotografije, kao i ostali takmičarski radovi, biće javno objavljeni na Facebook stranici Ustanove.

Prijava za Konkurs traje do 30. oktobra, a glasanje na Facebook stranici Ustanove trajaće od 31. oktobra do 03. novembra.

Izložba fotografija održaće se 06. novembra.

Slanjem rada na Konkurs, svaki učesnik daje dozvolu da se njegov rad objavi i koristi.

Motivi na fotografiji treba da budu isključivo u vezi sa Sremskom Mitrovicom.

Svaka fotografija mora da sadrži: Ime i prezime autora, ime rada, broj telefona i e-mail.

