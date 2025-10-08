OTVOREN NOVI NEUROTH SLUŠNI CENTAR U SRBIJI: Lider zvučne akustike od sada i u Sremskoj Mitrovici

Kompanija Neuroth, austrijski lider u oblasti slušnih pomagala, svečano je otvorila novi slušni centar u Sremskoj Mitrovici. Adresa dobrog sluha u Sremu od sada je: Stari Šor 91A, u neposrednoj blizini glavne bolnice, što građanima pruža laku i praktičnu dostupnost.

Ovo je već peti Neurothov slušni centar u Vojvodini, nakon Novog Sada, Subotice, Pančeva i Zrenjanina.

Evropski standard sluha u srcu Srema

Novi slušni centar opremljen je najsavremenijom audiometrijskom tehnologijom sa kompetentnom podrškom specijalista akustike za sve one koji žele bolji sluh. Složena procedura testiranja sluha i odabira slušnog aparata na istom je nivou kao u Neuroth centrima u Gracu, Beču, Ženevi… Posetioci mogu obaviti besplatno testiranje sluha u zvučno izolovanoj kabini, dobiti stručne savete i isprobati najsavremenije slušne aparate prilagođene njihovim ušima, životnom stilu i potrebama.

Svi slušni aparati se izrađuju po individualnom otisku uha korisnika, što znači da svaki aparat savršeno odgovara upravo onome ko ga nosi.

Više od 117 godina iskustvan na polju slušnih aparata

Suočavanje sa gubitkom sluha često prate predrasude, ali Neuroth, sa tradicijom dugom više od 117 godina, aktivno radi na promeni percepcije o slušnim aparatima. Cilj je da slušni aparati postanu jednako prirodan deo svakodnevice, baš kao i naočare za vid.

Otvaranjem centra u Sremskoj Mitrovici, Neuroth potvrđuje svoju misiju – unapređenje kvaliteta života osoba sa oštećenjem sluha kroz inovativna rešenja i uslugu po evropskim standardima. Da podsetimo, Neuroth je vodeća austrijska kompanija u oblasti sluha, sa mrežom od preko 280 centara u 8 zemalja Evrope.

Aktuelna akcija – Neuroth subvencija za drugi aparat

Svi građani Sremske Mitrovice i Srema imaju priliku da iskoriste Neuroth subvenciju za drugi slušni aparat – uz popust od 35.750 dinara, što odgovara iznosu RFZO naloga za prvi slušni aparat.

Aparati individualno prilagođeni uhu korinika, mogu se besplatno isprobati do 14 dana, pa se tako interesenti mogu lično uveriti u to kako izgleda život uz bolji sluh. Na probu se daju novi aparati uz izradu umetaka prema uhu odnosno slušnom kanalu korisnika. Time se obezbeđuje maksimalni doživljaj slušanja za odabrani slušni aparat.

Građani Sremske Mitrovice i okoline pozvani su da posete novi Neuroth slušni centar i lično se uvere u prednosti života uz bolji sluh. Besplatno testiranje sluha možete zakazati putem besplatne telefonske linije pozivom na 0800 210 100 ili pozivanjem slušnog centra Sremska Mitrovica 063 1185903 ili online na sajtu neuroth.com.

